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«Не выдержали дистанцию»: в ГИБДД признали вину в аварии у Речного вокзала

Из-за ДТП на Речном вокзале собралась пробка в сторону разъезда Иня

В аварии автомобили получили незначительные повреждения
В аварии автомобили получили незначительные повреждения


В Госавтоинспекции рассказали подробности аварии с участием экипажа ГИБДД на улице Большевистской — в ДТП виноваты автоинспекторы.


Авария случилась днём 11 января недалеко от остановки «Речной вокзал» в Октябрьском районе Новосибирска. Из-за столкновения собралась значительная пробка.


«ДТП с материальным ущербом, пострадавших нет. Патрульный автомобиль "Лада" двигался по Большевистской со стороны площади Будагова в сторону улицы Добролюбова и в пути следования совершил столкновение с автомобилем "Шкода", который двигался в попутном направлении. 


Вина сотрудников: они не выдержали безопасную дистанцию. 


Сейчас на месте работает второй экипаж, который оформляет ДТП», — рассказали корреспонденту НГС в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.


По информации ГИБДД, автомобиль получил незначительные повреждения, а ущерб будет возмещён по страховке.


Вчера на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска под колеса BMW попал пешеход — машина после аварии оказалась на обочине, а позже выяснилось, что водитель был за рулём без прав.

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