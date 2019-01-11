«Не выдержали дистанцию»: в ГИБДД признали вину в аварии у Речного вокзала
Из-за ДТП на Речном вокзале собралась пробка в сторону разъезда Иня
В Госавтоинспекции рассказали подробности аварии с участием экипажа ГИБДД на улице Большевистской — в ДТП виноваты автоинспекторы.
Авария случилась днём 11 января недалеко от остановки «Речной вокзал» в Октябрьском районе Новосибирска. Из-за столкновения собралась значительная пробка.
«ДТП с материальным ущербом, пострадавших нет. Патрульный автомобиль "Лада" двигался по Большевистской со стороны площади Будагова в сторону улицы Добролюбова и в пути следования совершил столкновение с автомобилем "Шкода", который двигался в попутном направлении.
Вина сотрудников: они не выдержали безопасную дистанцию.
Сейчас на месте работает второй экипаж, который оформляет ДТП», — рассказали корреспонденту НГС в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.
По информации ГИБДД, автомобиль получил незначительные повреждения, а ущерб будет возмещён по страховке.
Вчера на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска под колеса BMW попал пешеход — машина после аварии оказалась на обочине, а позже выяснилось, что водитель был за рулём без прав.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Александр Сильченко
Фото предоставлено аварийными комиссарами «Автоспас»