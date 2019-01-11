«Не выдержали дистанцию»: в ГИБДД признали вину в аварии у Речного вокзала

Из-за ДТП на Речном вокзале собралась пробка в сторону разъезда Иня

В аварии автомобили получили незначительные повреждения





В Госавтоинспекции рассказали подробности аварии с участием экипажа ГИБДД на улице Большевистской — в ДТП виноваты автоинспекторы.





Авария случилась днём 11 января недалеко от остановки «Речной вокзал» в Октябрьском районе Новосибирска. Из-за столкновения собралась значительная пробка.





«ДТП с материальным ущербом, пострадавших нет. Патрульный автомобиль "Лада" двигался по Большевистской со стороны площади Будагова в сторону улицы Добролюбова и в пути следования совершил столкновение с автомобилем "Шкода", который двигался в попутном направлении.







Вина сотрудников: они не выдержали безопасную дистанцию.







Сейчас на месте работает второй экипаж, который оформляет ДТП», — рассказали корреспонденту НГС в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.





По информации ГИБДД, автомобиль получил незначительные повреждения, а ущерб будет возмещён по страховке.





Вчера на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска под колеса BMW попал пешеход — машина после аварии оказалась на обочине, а позже выяснилось, что водитель был за рулём без прав.

