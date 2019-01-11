Ей нужна медицинская помощь: в Новосибирске ищут женщину в тёмно-зелёной куртке
К поискам пропавшей присоединились волонтёры
Добровольцы поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» попросили помощи в поисках 33-летней Светланы Чумаковой — пропавшая горожанка дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.
По информации волонтёров, Чумакова пропала 4 января в районе жилмассива «Троллейный» в Ленинском районе Новосибирска.
«Она была с мужем. Муж пришёл домой, а она пошла по делам, и с тех пор местонахождение не известно. Ранее она пропадала. Женщина дезориентирована и нуждается в медпомощи», — рассказала корреспонденту НГС координатор инфогруппы «ДоброСпас-Новосибирск» Светлана Карпова.
Согласно информации в ориентировке, рост пропавшей Светланы Чумаковой около 162 см. У неё худощавое телосложение, русые волосы ниже плеч и серо-зелёные глаза. В день исчезновения она была одета в белую шапку, тёмно-зелёную куртку с капюшоном, светло-синие джинсы. На руках у пропавшей были чёрные перчатки, а на ногах — чёрные ботинки. Из особых примет пропавшей волонтёры отмечают две крупные родинки на лице.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефонам 8-953-887-17-77 или 8-951-387-07-58. Также сообщить о пропавшей можно в полицию по номеру 112.
На днях пропавшую в Новосибирске 15-летнюю школьницу нашли в посёлке недалеко от Омска.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/dobrospasnsk