Новосибирская полиция проверила ролик с жестоким избиением подростка, разосланный через WhatsApp
Полицейские пришли к выводу, что видео снято не в Новосибирске
Новосибирская полиция закончила проверку по факту видеоролика с жестоким избиением ребёнка, который в начале недели массово стал приходить в мессенджер WhatsApp.
«Проведённая проверка позволяет сделать вывод, что запись данного видео была осуществлена не на территории Новосибирской области», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Это видео длиной в 1 минуту новосибирцы начали получать в начале недели. К видеофайлу в сообщении была прикреплена просьба разослать его дальше. По мнению отправителя, это должно помочь узнать пострадавшего и наказать виновных.
На ролике двое подростков жестоко избивают третьего — бьют его ногами по голове, а также один из них отрабатывает борцовский приём — бросок через плечо. Когда мальчик падает, его поднимают на ноги и продолжают бить. В конце ролика избитый теряет сознание.
Несколько лет назад этот ролик уже попадался пользователям интернета, а в этом году рассылку с ним получили и жители других регионов.
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Елена Громкова
Скриншот видео, которое распространяется через WhatsApp