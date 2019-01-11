Под Новосибирском отец похитил своего ребёнка у бабушки — его задержала полиция

Машину с ребёнком остановили в 100 километрах от места похищения

Полицейские сперва задержали мужчину, но после отпустили. На фото — карасукский детсад «Алёнушка»
Полицейские сперва задержали мужчину, но после отпустили. На фото — карасукский детсад «Алёнушка»


Под Новосибирском отец похитил своего ребёнка из рук бывшей тёщи — его задержали полицейские, но потом отпустили.


Информацию об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. 


«10 января по телефону в полицию поступило сообщение от жительницы Карасука <...>. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции. 


Как пояснила опрошенная, когда она выходила из садика, на автомобиле подъехал бывший муж её дочери и, посадив ребёнка в машину, уехал», — рассказали в пресс-службе ведомства.


Ребёнка похитили неподалёку от детского сада № 4 «Алёнушка». Как уточнили в областном управлении МВД, автомобиль был задержан через час в Краснозёрском районе — примерно в 100 километрах от места похищения. 


«Автомобиль был задержан сотрудниками ГИБДД. Для выяснения обстоятельств лица, находившиеся в автомобиле, были доставлены в отдел полиции. На учёте в ПДН (подразделении по делам несовершеннолетних. — Прим. ред.) ни мать, ни отец ребёнка не состоят. Прав на ребёнка никто из них в судебном порядке не лишён. 


Задержанных отпустили, так как там семейная ситуация, мы не компетентны в ней разбираться», — пояснили в полиции.


Тем не менее правоохранительные органы начали проверку.


В детском саду № 4 корреспонденту НГС не смогли предоставить оперативный комментарий и попросили позвонить позже.


В апреле 2018 года НГС рассказывал история о сибирячке, которая три года искала сына — его похитил мужчина, с которым она прожила 2,5 года

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