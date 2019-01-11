Под Новосибирском отец похитил своего ребёнка у бабушки — его задержала полиция
Машину с ребёнком остановили в 100 километрах от места похищения
Под Новосибирском отец похитил своего ребёнка из рук бывшей тёщи — его задержали полицейские, но потом отпустили.
Информацию об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
«10 января по телефону в полицию поступило сообщение от жительницы Карасука <...>. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции.
Как пояснила опрошенная, когда она выходила из садика, на автомобиле подъехал бывший муж её дочери и, посадив ребёнка в машину, уехал», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Ребёнка похитили неподалёку от детского сада
«Автомобиль был задержан сотрудниками ГИБДД. Для выяснения обстоятельств лица, находившиеся в автомобиле, были доставлены в отдел полиции. На учёте в ПДН (подразделении по делам несовершеннолетних. — Прим. ред.) ни мать, ни отец ребёнка не состоят. Прав на ребёнка никто из них в судебном порядке не лишён.
Задержанных отпустили, так как там семейная ситуация, мы не компетентны в ней разбираться», — пояснили в полиции.
Тем не менее правоохранительные органы начали проверку.
В детском саду
В апреле 2018 года НГС рассказывал история о сибирячке, которая три года искала сына — его похитил мужчина, с которым она прожила 2,5 года.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Дмитрий Здорников
Фото qwert.ucoz.com