Лететь 300 км: S7 открыла продажу билетов на рейсы из Новосибирска в Новокузнецк
Первый полёт по направлению запланирован на лето
Аваиакомпания S7 Airlines начала продажу билетов на прямые рейсы из Новокузнецка в Новосибирск.
Первый рейс запланирован на 3 июня.
Согласно сайту S7, стоимость одного взрослого билета из Новокузнецка в Новосибирск и обратно сейчас составляет 4340 рублей.
На направлении будут работать самолёты Embraer 170. В полёте пассажирам предстоит провести 1 час 5 минут. Рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам.
Накануне стало известно, что национальная авиакомпания Таджикистана перестала летать в Новосибирск из-за финансовых трудностей. А в июле прошлого года авиакомпания S7 Airlines решила отменить прямые рейсы из Новосибирска в Минск, которые выполняла чуть больше двух месяцев.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова