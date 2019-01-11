Лететь 300 км: S7 открыла продажу билетов на рейсы из Новосибирска в Новокузнецк

Первый полёт по направлению запланирован на лето

Полёты будут выполняться на самолётах Embraer 170





Аваиакомпания S7 Airlines начала продажу билетов на прямые рейсы из Новокузнецка в Новосибирск.





Первый рейс запланирован на 3 июня.





Согласно сайту S7, стоимость одного взрослого билета из Новокузнецка в Новосибирск и обратно сейчас составляет 4340 рублей.





На направлении будут работать самолёты Embraer 170. В полёте пассажирам предстоит провести 1 час 5 минут. Рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам.





Накануне стало известно, что национальная авиакомпания Таджикистана перестала летать в Новосибирск из-за финансовых трудностей. А в июле прошлого года авиакомпания S7 Airlines решила отменить прямые рейсы из Новосибирска в Минск, которые выполняла чуть больше двух месяцев.