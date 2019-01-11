Лететь 300 км: S7 открыла продажу билетов на рейсы из Новосибирска в Новокузнецк

Первый полёт по направлению запланирован на лето

Полёты будут выполняться на самолётах Embraer 170
Полёты будут выполняться на самолётах Embraer 170


Аваиакомпания S7 Airlines начала продажу билетов на прямые рейсы из Новокузнецка в Новосибирск.


Первый рейс запланирован на 3 июня. 


Согласно сайту S7, стоимость одного взрослого билета из Новокузнецка в Новосибирск и обратно сейчас составляет 4340 рублей. 


На направлении будут работать самолёты Embraer 170. В полёте пассажирам предстоит провести 1 час 5 минут. Рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам.


Накануне стало известно, что национальная авиакомпания Таджикистана перестала летать в Новосибирск из-за финансовых трудностей. А в июле прошлого года авиакомпания S7 Airlines решила отменить прямые рейсы из Новосибирска в Минск, которые выполняла чуть больше двух месяцев.

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