«Вонь дикая поднялась»: сибирячка развела в квартире почти 40 кошек и уехала
Животных пришлось срочно спасать
Новосибирские волонтёры и ветеринарный врач приехали в квартиру в Ленинском районе, в которой жили 38 кошек. Пенсионерка, у которой расплодились животные, заболела и легла в больницу.
Судьба кошек взволновала сначала соседей пожилой сибирячки — ещё полтора года назад они обратились в фонд помощи животным «Варежка», рассказала корреспонденту НГС координатор фонда Анна Стародуб. Тогда волонтёрам удалось забрать и пристроить около 10 кошек.
Как пояснила Анна Стародуб, в тот момент фонд пытался переложить часть обязанностей на обратившихся соседок из-за загруженности, но они в итоге перестали помогать волонтёрам, и остальные кошки остались жить у пенсионерки — и ещё больше расплодились. В начале этого года в квартире 78-летней сибирячки было уже 38 животных.
«Женщину парализовало, её увезли в больницу, то есть она не лежала в квартире, естественно, 38 кошек за это время… Вонь там дикая поднялась. Но нашёлся родственник этой женщины — мы с ним переговорили, конечно, ему это всё не нравится», — объяснила координатор.
Вместе с волонтёрами в квартиру приехал ветеринар — они взяли анализы у кошек, часть животных, самых адекватных и ласковых, представители фонда сразу забрали себе, остальных будут постепенно забирать, лечить и стерилизовать. На это, по информации «Варежки», нужны будут деньги.
«Если не считать лечения, которое может кому-то в дальнейшем понадобиться, и расходов на корма/наполнители, то на вакцинацию и обработку от паразитов нужно будет около 50 тысяч», — оценила координатор фонда.
В конце 2017 года волонтёры спасли 36 кошек из квартиры 80-летней сибирячки — помощи попросила сестра пенсионерки, которая пыталась ухаживать и за родственницей, и за животными. Сейчас, по словам Анны Стародуб, новых хозяев удалось найти почти всем кошкам из той квартиры.
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Мария Морсина
Фото Екатерины Зайнитдиновой, vk.com/varezhka_bf