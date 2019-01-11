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«Вонь дикая поднялась»: сибирячка развела в квартире почти 40 кошек и уехала

Животных пришлось срочно спасать

Кошки жили в однокомнатной квартире в Ленинском районе
Кошки жили в однокомнатной квартире в Ленинском районе


Новосибирские волонтёры и ветеринарный врач приехали в квартиру в Ленинском районе, в которой жили 38 кошек. Пенсионерка, у которой расплодились животные, заболела и легла в больницу.


Судьба кошек взволновала сначала соседей пожилой сибирячки — ещё полтора года назад они обратились в фонд помощи животным «Варежка», рассказала корреспонденту НГС координатор фонда Анна Стародуб. Тогда волонтёрам удалось забрать и пристроить около 10 кошек.


Полтора года назад помощи у волонтёров просили соседи пенсионерки
Полтора года назад помощи у волонтёров просили соседи пенсионерки


Тогда активистам удалось помочь только 10 кошкам
Тогда активистам удалось помочь только 10 кошкам


Как пояснила Анна Стародуб, в тот момент фонд пытался переложить часть обязанностей на обратившихся соседок из-за загруженности, но они в итоге перестали помогать волонтёрам, и остальные кошки остались жить у пенсионерки — и ещё больше расплодились. В начале этого года в квартире 78-летней сибирячки было уже 38 животных.


Сейчас 78-летняя хозяйка животных уехала с инсультом в больницу 
Сейчас 78-летняя хозяйка животных уехала с инсультом в больницу 


Животные остались совсем одни в квартире
Животные остались совсем одни в квартире


«Женщину парализовало, её увезли в больницу, то есть она не лежала в квартире, естественно, 38 кошек за это время… Вонь там дикая поднялась. Но нашёлся родственник этой женщины — мы с ним переговорили, конечно, ему это всё не нравится», — объяснила координатор.


Условия их жизни были очень тяжёлыми
Условия их жизни были очень тяжёлыми


Волонтёры и ветеринары осмотрели животных
Волонтёры и ветеринары осмотрели животных


Часть из них они забрали на передержку
Часть из них они забрали на передержку


На помощь кошкам нужна немалая сумма, признались волонтёры, — около 50 тысяч рублей
На помощь кошкам нужна немалая сумма, признались волонтёры, — около 50 тысяч рублей


Вместе с волонтёрами в квартиру приехал ветеринар — они взяли анализы у кошек, часть животных, самых адекватных и ласковых, представители фонда сразу забрали себе, остальных будут постепенно забирать, лечить и стерилизовать. На это, по информации «Варежки», нужны будут деньги.


«Если не считать лечения, которое может кому-то в дальнейшем понадобиться, и расходов на корма/наполнители, то на вакцинацию и обработку от паразитов нужно будет около 50 тысяч», — оценила координатор фонда. 


Не так давно волонтёрам удалось спасти десятки кошек, которые так же жили в квартире пенсионерки. На фото — кошка Тайна, которая уже нашла нового хозяина
Не так давно волонтёрам удалось спасти десятки кошек, которые так же жили в квартире пенсионерки. На фото — кошка Тайна, которая уже нашла нового хозяина


В конце 2017 года волонтёры спасли 36 кошек из квартиры 80-летней сибирячки — помощи попросила сестра пенсионерки, которая пыталась ухаживать и за родственницей, и за животными. Сейчас, по словам Анны Стародуб, новых хозяев удалось найти почти всем кошкам из той квартиры.

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