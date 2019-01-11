«Вонь дикая поднялась»: сибирячка развела в квартире почти 40 кошек и уехала

Кошки жили в однокомнатной квартире в Ленинском районе





Новосибирские волонтёры и ветеринарный врач приехали в квартиру в Ленинском районе, в которой жили 38 кошек. Пенсионерка, у которой расплодились животные, заболела и легла в больницу.







Судьба кошек взволновала сначала соседей пожилой сибирячки — ещё полтора года назад они обратились в фонд помощи животным «Варежка», рассказала корреспонденту НГС координатор фонда Анна Стародуб. Тогда волонтёрам удалось забрать и пристроить около 10 кошек.







Полтора года назад помощи у волонтёров просили соседи пенсионерки





Тогда активистам удалось помочь только 10 кошкам





Как пояснила Анна Стародуб, в тот момент фонд пытался переложить часть обязанностей на обратившихся соседок из-за загруженности, но они в итоге перестали помогать волонтёрам, и остальные кошки остались жить у пенсионерки — и ещё больше расплодились. В начале этого года в квартире 78-летней сибирячки было уже 38 животных.







Сейчас 78-летняя хозяйка животных уехала с инсультом в больницу





Животные остались совсем одни в квартире





«Женщину парализовало, её увезли в больницу, то есть она не лежала в квартире, естественно, 38 кошек за это время… Вонь там дикая поднялась. Но нашёлся родственник этой женщины — мы с ним переговорили, конечно, ему это всё не нравится», — объяснила координатор.







Условия их жизни были очень тяжёлыми





Волонтёры и ветеринары осмотрели животных





Часть из них они забрали на передержку





На помощь кошкам нужна немалая сумма, признались волонтёры, — около 50 тысяч рублей





Вместе с волонтёрами в квартиру приехал ветеринар — они взяли анализы у кошек, часть животных, самых адекватных и ласковых, представители фонда сразу забрали себе, остальных будут постепенно забирать, лечить и стерилизовать. На это, по информации «Варежки», нужны будут деньги.







«Если не считать лечения, которое может кому-то в дальнейшем понадобиться, и расходов на корма/наполнители, то на вакцинацию и обработку от паразитов нужно будет около 50 тысяч», — оценила координатор фонда.







Не так давно волонтёрам удалось спасти десятки кошек, которые так же жили в квартире пенсионерки. На фото — кошка Тайна, которая уже нашла нового хозяина





В конце 2017 года волонтёры спасли 36 кошек из квартиры 80-летней сибирячки — помощи попросила сестра пенсионерки, которая пыталась ухаживать и за родственницей, и за животными. Сейчас, по словам Анны Стародуб, новых хозяев удалось найти почти всем кошкам из той квартиры.

