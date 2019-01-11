Новосибирец придумал сайт с голосованием за самый добрый город мира
Волонтёр Владислав Иванов предложил жителям всего мира соревноваться в бескорыстных поступках
Новосибирец Владислав Иванов, волонтёр и директор благотворительного фонда «Спорту место», запустил международный сайт Charity World Cup, на котором начались соревнования для добровольцев всего мира.
«Рассчитываем на объединение волонтёров, добровольцев и добрых людей со всего мира. Сейчас запущен сайт и на нём идёт голосование в 5 номинациях: человек добра, город, страна, спорт и команда. В голосование можно добавлять своих друзей, создавать и добавлять свою команду. Например, если волонтёрский конкурс у вас есть, можно его добавить и голосовать, привлекать друзей для голосования. А если у вас нет команды, то её можно создать, объединиться с друзьями, с которыми вы делаете добрые дела», — рассказал корреспонденту НГС Владислав Иванов.
Чтобы расширить число участников соревнований, Владислав намерен связаться с волонтёрскими организациями разных стран.
«У нас есть амбассадоры и во Франции, в США и в Австралии — они сейчас после праздников возьмутся, активируются, начнут приглашать аудиторию», — отметил он.
Голосовать за участника может любой человек, свой голос он может отдать в каждой из номинаций, но несколько раз за одного участника голосовать нельзя.
«Задача — объединить волонтёров всего мира на постоянное общение, ежемесячный розыгрыш медалей и сделать из этого некий аналог соревнований.
Потому что спортсмены тренируются, выполняют работу спортивную, участвуют в соревнованиях — они могут между собой посоревноваться, побороться, выяснить, кто из них быстрее, сильнее, выше. Почему бы это не сделать добровольцам, волонтёрам?
Но это будет условно — они делают свои дела на местах, выставляют напоказ свою историю, чем они занимаются. Помимо того, что это интересно, это познавательно — показать людям другой опыт, чем они занимаются в других странах», — рассказывает Владислав.
В номинации «Город добра» и «Страна добра» Владислав добавил участников сам — пока лидером в первой из них является Новосибирск.
В категорию «Человек добра» участники добавлялись самостоятельно.
«Там есть участники из Соединенных Штатов, Арабских Эмиратов, они зарегистрировались. Из Дубая мужчина — он лидирует в голосовании, за ним идёт американка, затем из Новосибирска девушка-фотограф идёт», — добавил Иванов.
Благотворительный фонд «Спорту место» поддерживает детский спорт и адаптивную физическую культуру. Например, в декабре прошлого года сотрудник фонда прокатил на лыжах мальчика с ДЦП Андрея Аронова и снял клип о нём на песню «Bohemian rhapsody» группы The Queen.
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Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой
Скриншоты charityworldcup.com