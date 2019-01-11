Сносите хоть всё: мэрия объявила аварийными все бараки в Затоне
Под снос попадут 44 дома на улицах Полярная, Портовая, 1-я и 2-я Портовая
Власти Новосибирска признали аварийными 44 дома в микрорайоне Затон в Ленинском районе — это почти все многоквартирные дома микрорайона.
По документам мэрии, дома должны быть снесены до 2026 года включительно. Под снос попадут дома
По данным БТИ, все дома были построены в период с середины 1950-х до начала 1960-х годов. Как рассказывали год назад жители микрорайона, в середине 2000-х здесь были нередки пожары — на месте части сгоревших домов впоследствии построили новые.
Редакция НГС рассказывала об одном из аварийных домов в микрорайоне: здание на Портовой, 4 первоначально было больницей, а сейчас в нём без водоснабжения и канализации живут в ожидании расселения и сноса 7 семей.
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Лиза Пичугина
Фото Ольги Бурлаковой