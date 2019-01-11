Сносите хоть всё: мэрия объявила аварийными все бараки в Затоне

Под снос попадут 44 дома на улицах Полярная, Портовая, 1-я и 2-я Портовая

При реализации программы под снос пойдёт весь центр Затона
При реализации программы под снос пойдёт весь центр Затона


Власти Новосибирска признали аварийными 44 дома в микрорайоне Затон в Ленинском районе — это почти все многоквартирные дома микрорайона.


По документам мэрии, дома должны быть снесены до 2026 года включительно. Под снос попадут дома № 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 и 22/1 по улице Портовой; № 6, 10, 12, 14, 16, 24 на 1-й Портовой; № 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 на 2-й Портовой и № 7, 9, 10, 11, 13, 16, 21, 23, 34, 68 и 72 — на улице Полярной. Это почти все многоквартирные дома в Затоне.


Под снос попали все построенные в Затоне бараки
Под снос попали все построенные в Затоне бараки



По данным БТИ, все дома были построены в период с середины 1950-х до начала 1960-х годов. Как рассказывали год назад жители микрорайона, в середине 2000-х здесь были нередки пожары — на месте части сгоревших домов впоследствии построили новые. 


Редакция НГС рассказывала об одном из аварийных домов в микрорайоне: здание на Портовой, 4 первоначально было больницей, а сейчас в нём без водоснабжения и канализации живут в ожидании расселения и сноса 7 семей.

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