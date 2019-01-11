«От оформления отказываются»: экипаж ГИБДД столкнулся со «Шкодой» на Большевистской
Из-за аварии у «Речного вокзала» водителям сложнее проехать в сторону разъезда Иня
Днём в пятницу, 11 января, на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись автомобиль «Шкода» и машина ГИБДД.
Авария произошла около 13:00 недалеко от остановки «Речной вокзал».
«На Речном экипаж ГИБДД совершили столкновение с автомобилем "Шкода". От оформления отказываются», — коротко прокомментировали дорожную обстановку аварийные комиссары «Автоспас».
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.
Согласно сервису Яндекс.Пробки, из-за аварии на улице Большевистской при движении в сторону Первомайской собрался значительный затор. Скорость движения машин в потоке не превышает 15 км/ч.
Вчера на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска под колеса BMW попал пешеход — машина после аварии оказалась на обочине, а позже выяснилось, что водитель был за рулём без прав.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено аварийными комиссарами «Автоспас» (1), скриншот yandex.ru/maps (2)