«От оформления отказываются»: экипаж ГИБДД столкнулся со «Шкодой» на Большевистской

Из-за аварии у «Речного вокзала» водителям сложнее проехать в сторону разъезда Иня

Из-за аварии собралась глухая пробка





Днём в пятницу, 11 января, на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись автомобиль «Шкода» и машина ГИБДД.





Авария произошла около 13:00 недалеко от остановки «Речной вокзал».





«На Речном экипаж ГИБДД совершили столкновение с автомобилем "Шкода". От оформления отказываются», — коротко прокомментировали дорожную обстановку аварийные комиссары «Автоспас».





В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.





Согласно сервису Яндекс.Пробки, из-за аварии на улице Большевистской при движении в сторону Первомайской собрался значительный затор. Скорость движения машин в потоке не превышает 15 км/ч.





Скорость машин в потоке упала до 15 км/ч





Вчера на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска под колеса BMW попал пешеход — машина после аварии оказалась на обочине, а позже выяснилось, что водитель был за рулём без прав.