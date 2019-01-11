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На месте военного стадиона построят спортцентр для экстремалов

Его обещают открыть через два года

Похожее на пирамиду на эскизах здание на самом деле должно быть пятиугольным
Похожее на пирамиду на эскизах здание на самом деле должно быть пятиугольным


Мэрия Новосибирска выдала компании новосибирского бизнесмена Тимура Саттарова «Спорт-Инвест» разрешение на строительство спортивно-зрелищного комплекса на улице Воинской, 1. Документ опубликован на сайте городского департамента строительства и архитектуры.


В разрешении указано, что общая площадь здания составит более 23,7 тысячи кв. м, оно сможет вместить 1200 человек. У здания также предусмотрена подземная парковка на 129 мест.


О планах Тимура Саттарова построить на месте стадиона СКА спортивный центр для экстремальных видов спорта стало известно год назад. Как тогда рассказывал директор «Спорт-Инвеста», в нём будет аэротруба для скайдайвинга, искусственная волна для сёрфинга, батутный зал, скалодром, скейт/BMX-парк и трасса для роллеров.


По словам Тимура Саттарова, в целом за год концепция проекта не изменилась.


«Примерно треть площади будет отдана детям: территория для маленьких гостей будет включать большую игровую площадку с веревочным парком и развивающее интерактивное пространство, в котором с помощью современных медиатехнологий ребята смогут получить новый опыт и знания», — добавил он.


Открыть экстремальный спорткомплекс бизнесмен планирует в конце 2020 — начале 2021 года.


Граница участка, на котором появится комплекс для экстремальных видов спорта, проходит почти посередине бывшего стадиона СКА — на соседнем участке строят универсальный фехтовальный комплекс, инвестором которого выступил российский миллиардер Алишер Усманов.


Решение о сносе комплекса спортивных объектов СКА на улице Воинской было принято в ноябре 2016 года. Позже на продажу было выставлено и здание на улице Воинская, 1/1, находящееся в частной собственности, — за него просили 150 миллионов рублей.

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