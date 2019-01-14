В «Старом доме» поставят спектакль по нашумевшей книге
Премьера спектакля «Зулейха открывает глаза» состоится весной
Новосибирский театр «Старый дом» начинает репетиции спектакля по книге Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза» — премьера состоится в конце марта. Спектакль ставит режиссёр из Уфы Эдуард Шахов.
«Это было предложение театра. Вначале мы предполагали делать другую пьесу. А потом получилось так, что театр предложил другой вариант. Либо то, либо то, но я, конечно, выбрал "Зулейху", потому что это очень мощный роман, большой роман, известный, популярный», — рассказал корреспонденту НГС режиссёр спектакля Эдуард Шахов.
Как рассказали в театре, эскиз спектакля представили в «Старом доме» в марте 2017 года в рамках театральной лаборатории «Актуальный театр». Эдуард Шахов ставил спектакли в Москве, Уфе, Оренбурге, Новокузнецке, Прокопьевске.
«Его спектакль "Магазин" Альметьевского драматического театра по одноименной пьесе Олжаса Жанайдарова участвовал в фестивале "Золотая маска-2018" в нескольких номинациях, а также стал победителем XV Фестиваля театров малых городов России», — отметили в театре.
Сегодня режиссёр прилетел в Новосибирск, а уже завтра встретится с труппой театра.
По словам Шахова, актёрский состав пока не утверждён, но уже есть несколько предполагаемых кандидатур на главные роли.
Спектакль «Зулейха открывает глаза» уже есть в афише театра «Старый дом». Первые показы пройдут 21–23 марта. «Конечно, у того, кто прочёл роман, в голове уже есть своё видение, своя картинка. Возможно, будет некий конфликт своего и увиденного, — предположил режиссёр. — Но в городах, где идёт спектакль по этой книге, он очень популярен, востребован, на него нет билетов»».
Осенью прошлого года закончился ремонт фасада театра — его вернули к первоначальному виду, задуманному архитектором Андреем Крячковым.
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Анна Богданова
Фото автора (1), old-house.ru (2)