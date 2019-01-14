В «Старом доме» поставят спектакль по нашумевшей книге

Роман «Зулейха открывает глаза» уже переведён на несколько языков





Новосибирский театр «Старый дом» начинает репетиции спектакля по книге Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза» — премьера состоится в конце марта. Спектакль ставит режиссёр из Уфы Эдуард Шахов.





«Это было предложение театра. Вначале мы предполагали делать другую пьесу. А потом получилось так, что театр предложил другой вариант. Либо то, либо то, но я, конечно, выбрал "Зулейху", потому что это очень мощный роман, большой роман, известный, популярный», — рассказал корреспонденту НГС режиссёр спектакля Эдуард Шахов.





Как рассказали в театре, эскиз спектакля представили в «Старом доме» в марте 2017 года в рамках театральной лаборатории «Актуальный театр». Эдуард Шахов ставил спектакли в Москве, Уфе, Оренбурге, Новокузнецке, Прокопьевске.





«Его спектакль "Магазин" Альметьевского драматического театра по одноименной пьесе Олжаса Жанайдарова участвовал в фестивале "Золотая маска-2018" в нескольких номинациях, а также стал победителем XV Фестиваля театров малых городов России», — отметили в театре.





Эдуард Шахов окончил Уфимскую академию искусств в 1999 (мастерская Р. Исрафилова). В 1999–2003 — режиссер-постановщик Оренбургского драматического театра им. М. Горького, педагог по мастерству актера в Оренбургском институте искусств. В 2003–2006 — главный режиссер Башкирского драматического театра в городе Салават. В 2007–2010 — главный режиссер Березниковского драматического театра





Сегодня режиссёр прилетел в Новосибирск, а уже завтра встретится с труппой театра.





По словам Шахова, актёрский состав пока не утверждён, но уже есть несколько предполагаемых кандидатур на главные роли.





Спектакль «Зулейха открывает глаза» уже есть в афише театра «Старый дом». Первые показы пройдут 21–23 марта. «Конечно, у того, кто прочёл роман, в голове уже есть своё видение, своя картинка. Возможно, будет некий конфликт своего и увиденного, — предположил режиссёр. — Но в городах, где идёт спектакль по этой книге, он очень популярен, востребован, на него нет билетов»».





Осенью прошлого года закончился ремонт фасада театра — его вернули к первоначальному виду, задуманному архитектором Андреем Крячковым.