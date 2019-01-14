В «Старом доме» поставят спектакль по нашумевшей книге

Премьера спектакля «Зулейха открывает глаза» состоится весной

Роман «Зулейха открывает глаза» уже переведён на несколько языков 
Роман «Зулейха открывает глаза» уже переведён на несколько языков 


Новосибирский театр «Старый дом» начинает репетиции спектакля по книге Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза» — премьера состоится в конце марта. Спектакль ставит режиссёр из Уфы Эдуард Шахов. 


«Это было предложение театра. Вначале мы предполагали делать другую пьесу. А потом получилось так, что театр предложил другой вариант. Либо то, либо то, но я, конечно, выбрал "Зулейху", потому что это очень мощный роман, большой роман, известный, популярный», — рассказал корреспонденту НГС режиссёр спектакля Эдуард Шахов. 


Как рассказали в театре, эскиз спектакля представили в «Старом доме» в марте 2017 года в рамках театральной лаборатории «Актуальный театр». Эдуард Шахов ставил спектакли в Москве, Уфе, Оренбурге, Новокузнецке, Прокопьевске. 


«Его спектакль "Магазин" Альметьевского драматического театра по одноименной пьесе Олжаса Жанайдарова участвовал в фестивале "Золотая маска-2018" в нескольких номинациях, а также стал победителем XV Фестиваля театров малых городов России», — отметили в театре.


Эдуард Шахов окончил Уфимскую академию искусств в 1999 (мастерская Р. Исрафилова). В 1999–2003 — режиссер-постановщик Оренбургского драматического театра им. М. Горького, педагог по мастерству актера в Оренбургском институте искусств. В 2003–2006 — главный режиссер Башкирского драматического театра в городе Салават. В 2007–2010 — главный режиссер Березниковского драматического театра
Эдуард Шахов окончил Уфимскую академию искусств в 1999 (мастерская Р. Исрафилова). В 1999–2003 — режиссер-постановщик Оренбургского драматического театра им. М. Горького, педагог по мастерству актера в Оренбургском институте искусств. В 2003–2006 — главный режиссер Башкирского драматического театра в городе Салават. В 2007–2010 — главный режиссер Березниковского драматического театра


Сегодня режиссёр прилетел в Новосибирск, а уже завтра встретится с труппой театра. 


По словам Шахова, актёрский состав пока не утверждён, но уже есть несколько предполагаемых кандидатур на главные роли. 


Спектакль «Зулейха открывает глаза» уже есть в афише театра «Старый дом». Первые показы пройдут 21–23 марта. «Конечно, у того, кто прочёл роман, в голове уже есть своё видение, своя картинка. Возможно, будет некий конфликт своего и увиденного, — предположил режиссёр. — Но в городах, где идёт спектакль по этой книге, он очень популярен, востребован, на него нет билетов»». 


Осенью прошлого года закончился ремонт фасада театра — его вернули к первоначальному виду, задуманному архитектором Андреем Крячковым. 

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