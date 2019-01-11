В Новосибирске заметили ярких птиц, поедающих ягоды

Они прилетают в города из тайги, когда там нечего есть

Щуры питаются в городе ранетками и ягодами





В Новосибирске горожане заметили щуров — небольших птиц, которые прилетели в город из таёжных лесов.





Орнитологи рассказали, что щуры прилетаю в город только зимой, если в лесах им не хватает ягод.





«Щуры — это таёжный вид, в Новосибирск и окрестности прилетают только зимой, когда они кочуют по окрестностям в поисках пищи. Тут кормятся ягодами и ранетками, из которых они выедают только семена. Самцы у щура насыщенного розово-красного цвета, а самки — темно-жёлтые. Зимой щуры держатся небольшими стаями. В Новосибирске они появляются не каждый год. Если в лесах достаточно ягод, эти птицы не пойдут в парки и скверы города», — рассказала корреспонденту НГС кандидат биологических наук, руководитель Новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер.



По словам очевидцев, нескольких щуров на днях наблюдали в Ленинском районе города, недалеко от сквера Славы.



Недавно горожане заметили небольших птиц соек, которые постоянно слетаются к кормушкам и любят есть несолёное сало.