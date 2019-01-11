Фото: в небе над левым берегом появились световые столбы

Световые столбы были заметны в Ленинском районе





Вечером в четверг, 10 января, жители Ленинского района Новосибирска заметили в небе световые столбы, которые напомнили им северное сияние.





Оптическое явление заметили в районе улиц Колхидской и Пархоменко — столбы светились в небе в стороне Затулинки.





«Это световые столбы, которые возникают при перепаде температур. Вчера после потепления опять резко похолодало, в воздухе образовались кристаллики льда, а различное городское освещение отражается в них», — рассказала корреспонденту НГС сотрудница учебно-научного центра «Планетарий» СГУГиТ Виктория Дамм.





Похожие световые столбы впечатлили новосибирцев и в конце прошлого года — в начале декабря оптическое явление заметили в Краснообске и на Затулинке.