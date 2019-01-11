Фото: в небе над левым берегом появились световые столбы
Астрономы объясняют оптическое явление резким похолоданием
Вечером в четверг, 10 января, жители Ленинского района Новосибирска заметили в небе световые столбы, которые напомнили им северное сияние.
Оптическое явление заметили в районе улиц Колхидской и Пархоменко — столбы светились в небе в стороне Затулинки.
«Это световые столбы, которые возникают при перепаде температур. Вчера после потепления опять резко похолодало, в воздухе образовались кристаллики льда, а различное городское освещение отражается в них», — рассказала корреспонденту НГС сотрудница учебно-научного центра «Планетарий» СГУГиТ Виктория Дамм.
Похожие световые столбы впечатлили новосибирцев и в конце прошлого года — в начале декабря оптическое явление заметили в Краснообске и на Затулинке.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова