Фото: в небе над левым берегом появились световые столбы

Астрономы объясняют оптическое явление резким похолоданием

Световые столбы были заметны в Ленинском районе
Световые столбы были заметны в Ленинском районе


Вечером в четверг, 10 января, жители Ленинского района Новосибирска заметили в небе световые столбы, которые напомнили им северное сияние.


Оптическое явление заметили в районе улиц Колхидской и Пархоменко — столбы светились в небе в стороне Затулинки.


«Это световые столбы, которые возникают при перепаде температур. Вчера после потепления опять резко похолодало, в воздухе образовались кристаллики льда, а различное городское освещение отражается в них», — рассказала корреспонденту НГС сотрудница учебно-научного центра «Планетарий» СГУГиТ Виктория Дамм.


Похожие световые столбы впечатлили новосибирцев и в конце прошлого года — в начале декабря оптическое явление заметили в Краснообске и на Затулинке.

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