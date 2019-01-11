Полтысячи военных научились отбивать атаку террористов на часть под Новосибирском
Военные тушили парк военных машин и блокировали нападавших на бронетехнике
В четверг, 10 января, под Новосибирском прошли учения мотострелков Центрального военного округа, дислоцированных в Новосибирской области, — военные учились отражать нападение террористов.
По информации пресс-службы ЦВО, в учениях приняли участие больше 500 солдат и 50 единиц боевой и специальной техники.
«Мотострелки отработали уничтожение диверсионных групп условного противника, проникших на территорию воинской части и парк боевых машин. Согласно легенде учений, получив сигнал тревоги, подразделения антитеррора выдвинулись в районы расположения захваченных "боевиками" военных объектов. Под прикрытием бронетехники военнослужащие осуществили блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований, а также отработали вопросы восстановления связи с вышестоящим штабом», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ЦВО.
Кроме того, военнослужащие совместно с пожарными МЧС России отработали действия по тушению пожара на территории парка боевых машин.
В конце декабря больше 150 зенитчиков вернулись из Сирии в Новосибирск: военнослужащие выполняли задачи по охране важных объектов группировки российских войск.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено пресс-службой ЦВО