На проспекте Дзержинского выключились светофоры
Светофоры отключали для замены деталей
На перекрёстке проспекта Дзержинского и Красина в Дзержинском районе Новосибирска отключились светофоры.
Информация о неработающих светофорах появилась в сервисе Яндекс.Пробки в 10:47. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении информацию об отключении подтвердили.
«Светофор отключали на несколько минут из-за замены контроллера. Сейчас он уже работает», — рассказали корреспонденту НГС о причине отключения в СМЭУ.
Согласно сервису Яндекс.Пробки, на перекрёстке собрался незначительный затор. Скорость движения машин в потоке в среднем составляет 15 км/ч.
В начале прошлого месяца не работали светофоры на площади Будагова. В СМЭУ рассказывали, что они отключились из-за того, что экскаватор повредил кабель во время строительства четвёртого моста через Обь.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова (1), скриншот yandex.ru/maps (2)