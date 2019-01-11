На проспекте Дзержинского выключились светофоры

На светофорах меняли контроллеры





На перекрёстке проспекта Дзержинского и Красина в Дзержинском районе Новосибирска отключились светофоры.



Информация о неработающих светофорах появилась в сервисе Яндекс.Пробки в 10:47. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении информацию об отключении подтвердили.







«Светофор отключали на несколько минут из-за замены контроллера. Сейчас он уже работает», — рассказали корреспонденту НГС о причине отключения в СМЭУ.







Согласно сервису Яндекс.Пробки, на перекрёстке собрался незначительный затор. Скорость движения машин в потоке в среднем составляет 15 км/ч.







Скорость авто на перекрёстке не превышает 15 км/ч





В начале прошлого месяца не работали светофоры на площади Будагова. В СМЭУ рассказывали, что они отключились из-за того, что экскаватор повредил кабель во время строительства четвёртого моста через Обь.

