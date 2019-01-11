Полиция нашла мать, которая бросила маленького мальчика в запертой квартире
Ребёнка из квартиры вызволяли спасатели
В Новосибирске нашлась женщина, которая оставила в запертой квартире на Затулинке маленького сына.
«Вчера к обеду мать была найдена», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО. Её опросили полицейские, подробности опроса в полиции не сообщают.
Искать её начали после того, как прошлой ночью спасатели МАСС вскрыли дверь в квартире на улице Виктора Уса. Жители этого дома позвонили в службу 112, так как услышали детский плач.
За закрытой дверью был маленький мальчик, его передали полиции, а после отправили в больницу.
По данным МВД, у матери мальчика прописка не в Новосибирске — она стоит на учёте в отделении по делам несовершеннолетних как неблагополучный родитель, и её уже привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. Информацию о том, что мальчик был оставлен дома один, передали в органы опеки.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и
видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой