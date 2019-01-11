Полиция нашла мать, которая бросила маленького мальчика в запертой квартире

Прошлой ночью полиция забрала из закрытой квартиры мальчика, которого оставили одного





В Новосибирске нашлась женщина, которая оставила в запертой квартире на Затулинке маленького сына.





«Вчера к обеду мать была найдена», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО. Её опросили полицейские, подробности опроса в полиции не сообщают.





Искать её начали после того, как прошлой ночью спасатели МАСС вскрыли дверь в квартире на улице Виктора Уса. Жители этого дома позвонили в службу 112, так как услышали детский плач.





За закрытой дверью был маленький мальчик, его передали полиции, а после отправили в больницу.





По данным МВД, у матери мальчика прописка не в Новосибирске — она стоит на учёте в отделении по делам несовершеннолетних как неблагополучный родитель, и её уже привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. Информацию о том, что мальчик был оставлен дома один, передали в органы опеки.