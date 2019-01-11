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Полиция нашла мать, которая бросила маленького мальчика в запертой квартире

Ребёнка из квартиры вызволяли спасатели

Прошлой ночью полиция забрала из закрытой квартиры мальчика, которого оставили одного
Прошлой ночью полиция забрала из закрытой квартиры мальчика, которого оставили одного


В Новосибирске нашлась женщина, которая оставила в запертой квартире на Затулинке маленького сына.


«Вчера к обеду мать была найдена», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО. Её опросили полицейские, подробности опроса в полиции не сообщают.


Искать её начали после того, как прошлой ночью спасатели МАСС вскрыли дверь в квартире на улице Виктора Уса. Жители этого дома позвонили в службу 112, так как услышали детский плач.


За закрытой дверью был маленький мальчик, его передали полиции, а после отправили в больницу.


По данным МВД, у матери мальчика прописка не в Новосибирске — она стоит на учёте в отделении по делам несовершеннолетних как неблагополучный родитель, и её уже привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. Информацию о том, что мальчик был оставлен дома один, передали в органы опеки.

Прочтений: 12601

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