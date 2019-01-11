В МЧС назвали причину смертельного пожара в Ленинском районе
Накануне на Ударной погибла женщина и пострадал мужчина
В МЧС рассказали о том, что привело к возгоранию на улице Ударной в Новосибирске, во время которого погибла женщина.
«Причина пожара — аварийный режим работы электроудлинителя», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Пожар на улице Ударной был обнаружен в 16:45.
«Пожарные прибыли на место в 16:55. На момент прибытия шёл дым из окна на втором этаже. Открытое горение было ликвидировано в 17:07, а полная ликвидация пожара в 17:29. Горела трёхкомнатная квартира на втором этаже. В комнате повреждены домашние вещи и мебель на общей площади 10 квадратных метров», — рассказывали в МЧС накануне.
После в следственном управлении СК РФ по НСО рассказали, что из квартиры были эвакуированы мужчина и женщина.
«Женщина от полученных повреждений в результате пожара скончалась в автомобиле реанимации, а мужчина доставлен в медицинское учреждение», — передали в СК.
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Елена Громкова
Фото из архива НГС