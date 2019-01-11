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На Сибиряков-Гвардейцев оборвало провода: остановились троллейбусы и трамваи

Пассажиры отправились пешком

На месте устраняют обрыв
На месте устраняют обрыв


Сегодня утром, 11 января, в Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев оборвало контактные провода. 


По наблюдениям корреспондента НГС, пассажирам группами приходится идти пешком до площади Маркса.


Сейчас, по информации карты ЦУГАЭТа, троллейбусы и трамваи в основном стоят на промежутке между площадью и улицей Немировича-Данченко.


Здесь ходят троллейбусы № 4 и 8, трамваи № 3 , 9 и 18
Здесь ходят троллейбусы № 4 и 8, трамваи № 3, 9 и 18


В середине ноября на Бориса Богаткова троллейбусы останавливались из-за обрыва проводов.

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