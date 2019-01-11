На Сибиряков-Гвардейцев оборвало провода: остановились троллейбусы и трамваи
Пассажиры отправились пешком
Сегодня утром, 11 января, в Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев оборвало контактные провода.
По наблюдениям корреспондента НГС, пассажирам группами приходится идти пешком до площади Маркса.
Сейчас, по информации карты ЦУГАЭТа, троллейбусы и трамваи в основном стоят на промежутке между площадью и улицей Немировича-Данченко.
В середине ноября на Бориса Богаткова троллейбусы останавливались из-за обрыва проводов.
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Елена Громкова
Фото Стаса Соколов