На Выборной выгорел гараж с автомобилем
Пожарные два часа работали на месте происшествия
Ночью 10 января в Октябрьском районе Новосибирска выгорел гараж с автомобилем.
Пожар случился в 23:29.
«На момент прибытия первого подразделения гараж горел открытым огнем. В результате пожара выгорело помещение внутри гаража, сгорел автомобиль. Осуществлялся подвоз воды от пожарного гидранта на расстоянии 1,2 км», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО
В 02:44 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 4 единицы техники и 16 человек личного состава.
В ноябре на улице Молодежной села Красноглинное мужчина решил прогреть автомобиль электрическим тепловентилятором — в результате машина вспыхнула, а огонь перекинулся на соседние постройки.
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Елена Громкова
Фото Оксаны Козыревой