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На Выборной выгорел гараж с автомобилем

Пожарные два часа работали на месте происшествия

На место выехали 16 пожарных
На место выехали 16 пожарных


Ночью 10 января в Октябрьском районе Новосибирска выгорел гараж с автомобилем.


Пожар случился в 23:29.


«На момент прибытия первого подразделения гараж горел открытым огнем. В результате пожара выгорело помещение внутри гаража, сгорел автомобиль. Осуществлялся подвоз воды от пожарного гидранта на расстоянии 1,2 км», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО


В 02:44 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 4 единицы техники и 16 человек личного состава. 


В ноябре на улице Молодежной села Красноглинное мужчина решил прогреть автомобиль электрическим тепловентилятором — в результате машина вспыхнула, а огонь перекинулся на соседние постройки

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