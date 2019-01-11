В ГИБДД рассказали о травмах пешехода, которого сбил водитель «БМВ» без прав

Накануне стало известно, что водитель «БМВ» был без прав





Новосибирская автоинспекция рассказала о травмах пешехода, который попал под «БМВ» в Кировском районе Новосибирска.





Пострадавшей оказалась 48-летняя женщина.





«[У пострадавшей] закрытый перелом ключевой кости справа со смещением», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.





Также, по информации Владислава Савченкова, водитель пояснил автоинспекции, что поздно заметил пешехода и не успел среагировать.





Авария недалеко от остановки «ЖК Матрёшкин двор» произошла накануне, 10 января. Водитель наехал на пешехода, который переходил дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на улице Петухова.





После аварии оказалось, что у водителя нет прав.





Водитель пояснил, что поздно увидел пешехода



