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В ГИБДД рассказали о травмах пешехода, которого сбил водитель «БМВ» без прав

Пострадавшей оказалась 48-летняя женщина

Накануне стало известно, что водитель «БМВ» был без прав
Накануне стало известно, что водитель «БМВ» был без прав


Новосибирская автоинспекция рассказала о травмах пешехода, который попал под «БМВ» в Кировском районе Новосибирска.


Пострадавшей оказалась 48-летняя женщина.


«[У пострадавшей] закрытый перелом ключевой кости справа со смещением», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


Также, по информации Владислава Савченкова, водитель пояснил автоинспекции, что поздно заметил пешехода и не успел среагировать.


Авария недалеко от остановки «ЖК Матрёшкин двор» произошла накануне, 10 января. Водитель наехал на пешехода, который переходил дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на улице Петухова.


После аварии оказалось, что у водителя нет прав.


Водитель пояснил, что поздно увидел пешехода
Водитель пояснил, что поздно увидел пешехода


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