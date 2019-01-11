В ГИБДД рассказали о травмах пешехода, которого сбил водитель «БМВ» без прав
Пострадавшей оказалась 48-летняя женщина
Новосибирская автоинспекция рассказала о травмах пешехода, который попал под «БМВ» в Кировском районе Новосибирска.
Пострадавшей оказалась 48-летняя женщина.
«[У пострадавшей] закрытый перелом ключевой кости справа со смещением», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
Также, по информации Владислава Савченкова, водитель пояснил автоинспекции, что поздно заметил пешехода и не успел среагировать.
Авария недалеко от остановки «ЖК Матрёшкин двор» произошла накануне, 10 января. Водитель наехал на пешехода, который переходил дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на улице Петухова.
После аварии оказалось, что у водителя нет прав.
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Елена Громкова
Фото предоставлено отделом пропаганды ГИБДД по Новосибирску