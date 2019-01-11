Новосибирцы ездят на самых старых автомобилях в России
Средний возраст продаваемой в Новосибирске машины почти на три года старше среднего по России
Аналитики автомобильного сайта Auto.ru изучили российский рынок автомобилей с пробегом за прошлый год: оказалось, что жители Новосибирска ездят на самых старых машинах.
Как сообщают эксперты сайта, средний возраст подержанного автомобиля по России равен 10 годам и 8 месяцам, а средний возраст новосибирских автомобилей составляет 13,5 лет.
Самый низкий показатель в Татарстане — там средний возраст продаваемой машины составляет 8 лет и 3 месяца.
Также аналитики назвали марки машин, которые пользовались популярностью у россиян в 2018 году. Лидером по спросу и предложению стала Lada, на втором месте — Toyota, третье место разделили Nissan и Volkswagen.
Самым популярным типом кузова подержанных автомобилей остаётся седан, далее идут кроссоверы и хэтчбеки.
С начала года вступили в силу новые правила расчёта стоимости полиса ОСАГО, вскоре водители столкнутся с новыми, более сложными начислениями. НГС.АВТО сравнил новые и старые цены на примерах конкретных водителей с разными возрастом и стажем вождения — самой расточительной оказалась группа молодых неопытных водителей с мощными машинами.
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Виктория Брылёва
Фото Густаво Зырянова из архива НГС