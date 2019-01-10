Потратили 16 часов: под Новосибирском вытащили застрявшую на трассе фуру

Грузовик вытягивали из кювета специальной техникой

Грузовик достали около 22:00 
Грузовик достали около 22:00 


Фуру, застрявшую на трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий, удалось вытащить. Об этом корреспонденту НГС сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области. 


Сегодня около шести утра водитель грузовика не справился с управлением и вылетел в кювет. Фура частично перекрыла дорогу, что затруднило движение транспорта на трассе. Машину доставали из кювета специальной техникой примерно 16 часов: около 22:00 это удалось сделать.


Недавно под Новосибирском произошло другое ДТП с участием фуры: грузовик столкнулся с двумя встречными машинами. С места аварии одного из водителей увезли в больницу с переломами.

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