Потратили 16 часов: под Новосибирском вытащили застрявшую на трассе фуру

Грузовик достали около 22:00





Фуру, застрявшую на трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий, удалось вытащить. Об этом корреспонденту НГС сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области.





Сегодня около шести утра водитель грузовика не справился с управлением и вылетел в кювет. Фура частично перекрыла дорогу, что затруднило движение транспорта на трассе. Машину доставали из кювета специальной техникой примерно 16 часов: около 22:00 это удалось сделать.





Недавно под Новосибирском произошло другое ДТП с участием фуры: грузовик столкнулся с двумя встречными машинами. С места аварии одного из водителей увезли в больницу с переломами.