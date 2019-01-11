Новосибирск занял 46-е место в рейтинге православных городов России

Первое место в рейтинге православных городов занял Белгород, второе — Воронеж, на третьем месте расположился Курск





Финансовый университет при правительстве РФ составил рейтинг православных российских городов — Новосибирск занял в нём 46-е место.







Накануне Рождества специалисты университета провели исследование, которое посвящено вовлечённости населения городов в православную культуру. Всего в опросе участвовало 78 городов с населением более 250 тысяч человек.





Как сообщают авторы исследования, жителям городов задавали один вопрос: «Скажите пожалуйста, среди ваших друзей и знакомых есть люди, активно участвующие в православной жизни — регулярно посещающие православные богослужения, участвующие в приходской жизни православных церквей, или таких людей нет? (Варианты ответа: да, нет, не могу определиться)». По результатам опроса, в Новосибирске 26% жителей активно участвуют в православной жизни.





Первое место в рейтинге православных городов занял Белгород, второе — Воронеж, на третьем месте расположился Курск, далее следуют Москва и Липецк.





Самый низкий уровень вовлечённости в православную культуру отмечен в Улан-Удэ, Уфе, Якутске, Махачкале и Грозном.





Рейтинг православных городов России





Также жителям российских городов был задан аналогичный вопрос относительно участия в жизни католической и протестантской церквей.





«Немногим более 1% участников исследования заявили о том, что среди их друзей и знакомых есть активные католики. Наибольшее распространение католицизма отмечено в Калининграде, Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Москве и Мурманске. И еще около 2% респондентов заявили, что среди их друзей и знакомых есть люди, активно участвующие в жизни протестантских церквей», — сообщают авторы исследования.





В ночь на 7 января в храмах Новосибирска прошли рождественские богослужения: на праздничное богослужение в Храме в честь Успения Пресвятой Богородицы на Затулинском жилмассиве собрались десятки горожан.