Следователи рассказали подробности пожара на Ударной: погиб один человек

Пожарные приехали на место происшествия за несколько минут





Вечером 10 января в СУ СК по Новосибирской области рассказали подробности пожара в квартире панельного дома на Ударной в Ленинском районе Новосибирска.





По информации следователей, во время пожара из квартиры были эвакуированы мужчина и женщина. Пожар в квартире многоэтажки на Ударной обнаружили в 16:45. Пожарные прибыли на место через 10 минут, а спустя полчаса огонь был потушен.





«Женщина от полученных повреждений в результате пожара скончалась в автомобиле реанимации, а мужчина доставлен в медицинское учреждение», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе следственного управления СК России по Новосибирской области.





Сейчас следователи проводят пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизу.





Ранее стало известно, что в Новосибирской области полицейские вынесли двух стариков из горящего дома. Пострадавшие не смогли сами выбраться из огня из-за возраста и травм.

