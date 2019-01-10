Новосибирский футбольный клуб расторг контракт с бразильским игроком
ПМФК «Сибиряк» сообщил об уходе бразильца Диего
Сегодня, 10 января, мини-футбольный клуб «Сибиряк» расторг контракт с бразильцем Диего — информация об этом появилась на официальном сайте новосибирской команды.
«Диего покидает новосибирскую команду. ПМФК "Сибиряк" благодарит бразильского легионера за время, проведенное в команде. Желаем удачи в дальнейшей карьере», — сообщила пресс-служба ПМФК «Сибиряк».
Диего пришёл в новосибирскую команду в октябре 2018 года. Бразильский легионер играл в «Сибиряке» под четвёртым номером. До этого Диего играл в Бразилии, Таиланде, три года провел в Чехии в «Спарте», затем футболист выступал в составе румынской команды «Imperial Wet».
На новогодних каникулах сборная России по хоккею одержала победу над сборной Словакии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира 2019 года. Одну шайбу в ворота противника забросили игроки ХК «Сибирь» Никита Шашков и Илья Морозов.
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Александр Сильченко
Фото и видео pmfk-sibiryak.ru