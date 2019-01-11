Новосибирцы столкнулись с запретом парковки у Центрального суда

Новосибирцам не разрешили поставить машину на парковку возле Центрального суда





Новосибирские блогеры Денис Новичков и Антон Соколов, известные как борцы с захватами городских парковок, столкнулись с запретом стоянки у здания Центрального районного суда на Максима Горького, 89.







Об этом блогеры сделали ролик — видео опубликовано на YouTube-канале «Новосибирский».







«Это было раннее утро — где-то 7:30. Я товарища забирал на этой парковке, а товарища пока не было. Смотрю: пристав стоит в парковочном месте. Спрашиваю: встать можно, а он: "Вы — в суд?". Я говорю: "Нет". Он: "Значит, нельзя, это судейская парковка". <…> Мне на самом деле не особо-то нужно было туда вставать, но при таких вот обстоятельствах мне [обязательно] нужно было туда встать», — рассказал корреспонденту НГС Денис Новичков.











На видео заметно, что судебный пристав запрещал заезжать на парковку Новичкову, объясняя, что его действия можно расценивать как неподчинение его законному требованию.







«Естественно, никакого законного требования он мне не выдвигал, просто [озвучивал] своё требование, чтобы [я] машину убрал. <…> Но я в итоге поставил [машину], и он (пристав. — Прим. ред.) ничего мне не сделал. Интересно, что [потом] приехал их "уазик", и они (приставы. — Прим. ред.) хотели поставить свою машину вдоль дороги <…>, чтобы я уехать никуда не мог. Но водитель сказал: "Да ладно", и отъехал в итоге», — сообщил Новичков.







Осенью 2018 года Новичков и Соколов столкнулись с невозможностью припарковаться из-за шлагбаума возле здания Заельцовского суда. Тогда блогеры подали в суд на Заельцовский суд. Через некоторое время им пришёл из суда ответ, где шлагбаум на общественной парковке объяснялся законом о противодействии терроризму.