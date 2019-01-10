Национальная авиакомпания Таджикистана перестала летать в Новосибирск
Компания Tajik Air прекратила полёты по всем направлениям
Государственная авиакомпания Таджикистана Tajik Air перестанет выполнять рейсы в Новосибирск — об этом сегодня сообщило издание РИА Новости.
По информации издания, самолеты Tajik Air перестанут летать по всем направлениям, в том числе в Новосибирск, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Алма-Ату и другие.
«В настоящее время полеты Tajik Air отменены по всем направлениям. До конца осенне-зимнего периода выполнять перевозку пассажиров национального авиаперевозчика в российские города будет авиакомпания "Сомон Эйр"», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря авиакомпании Азиза Хайруллоева.
По его словам, компанию ожидают кардинальные изменения. Сейчас судьбу Tajik Air решает правительство Таджикистана, которое изучает финансовое положение авиакомпании.
В Новосибирск самолёты Tajik Air летали из двух городов Таджикистана: по понедельникам из Худжанда и по пятницам из Душанбе.
В июле прошлого года авиакомпания S7 Airlines решила отменить прямые рейсы из Новосибирска в Минск, которые выполняла чуть больше двух месяцев.
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Александр Сильченко
Фото Светланы Балаевой