Национальная авиакомпания Таджикистана перестала летать в Новосибирск

Компания Tajik Air прекратила полёты по всем направлениям

В Новосибирск самолёты Tajik Air летали из Худжанда и Душанбе





Государственная авиакомпания Таджикистана Tajik Air перестанет выполнять рейсы в Новосибирск — об этом сегодня сообщило издание РИА Новости.





По информации издания, самолеты Tajik Air перестанут летать по всем направлениям, в том числе в Новосибирск, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Алма-Ату и другие.





«В настоящее время полеты Tajik Air отменены по всем направлениям. До конца осенне-зимнего периода выполнять перевозку пассажиров национального авиаперевозчика в российские города будет авиакомпания "Сомон Эйр"», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря авиакомпании Азиза Хайруллоева.





По его словам, компанию ожидают кардинальные изменения. Сейчас судьбу Tajik Air решает правительство Таджикистана, которое изучает финансовое положение авиакомпании.





В Новосибирск самолёты Tajik Air летали из двух городов Таджикистана: по понедельникам из Худжанда и по пятницам из Душанбе.



В июле прошлого года авиакомпания S7 Airlines решила отменить прямые рейсы из Новосибирска в Минск, которые выполняла чуть больше двух месяцев.