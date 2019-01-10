Nissan поднял цены на кроссоверы X-Trail и Qashqai





Компания Nissan подняла цены на свои популярные кроссоверы X-Trail и Qashqai. Младшая модель Qashqai подорожала на 22–32 тысячи рублей, теперь базовая стоимость кроссовера составляет 1 293 000 рублей, а максимальная — 1 899 000 рублей.





Старший X-Trail, который недавно пережил обновление, прибавил в цене 27–85 тысяч рублей. Его стартовая стоимость повысилась до 1 601 000 рублей. В максимальной комплектации цена автомобиля достигает 2 272 000 рублей.





Обе машины являются драйверами продаж марки Nissan в России, спрос на эти модели примерно одинаков на протяжении уже многих лет. «Это два флагмана, оба хорошо продаются, у каждого свой потребитель. За один квартал первый обгоняет, потом второй обгоняет», — отмечает Юлия Чепугачева, руководитель отдела маркетинга компании «Сибирские моторы» (официальный дилер Nissan в Новосибирске).





По данным за январь-ноябрь 2018 года, X-Trail входит в топ-10 самых популярных кроссоверов в Новосибирске, он разошелся в количестве 290 штук, показав рост продаж на 13,7%.





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