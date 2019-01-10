Nissan поднял цены на кроссоверы X-Trail и Qashqai
X-Trail и Qashqai пользуются у новосибирцев стабильным спросом
Компания Nissan подняла цены на свои популярные кроссоверы X-Trail и Qashqai. Младшая модель Qashqai подорожала на 22–32 тысячи рублей, теперь базовая стоимость кроссовера составляет
Старший X-Trail, который недавно пережил обновление, прибавил в цене 27–85 тысяч рублей. Его стартовая стоимость повысилась до
Обе машины являются драйверами продаж марки Nissan в России, спрос на эти модели примерно одинаков на протяжении уже многих лет. «Это два флагмана, оба хорошо продаются, у каждого свой потребитель. За один квартал первый обгоняет, потом второй обгоняет», — отмечает Юлия Чепугачева, руководитель отдела маркетинга компании «Сибирские моторы» (официальный дилер Nissan в Новосибирске).
По данным за январь-ноябрь 2018 года, X-Trail входит в топ-10 самых популярных кроссоверов в Новосибирске, он разошелся в количестве 290 штук, показав рост продаж на 13,7%.
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Дмитрий Косенко
Фото Ольги Бурлаковой