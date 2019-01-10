Nissan поднял цены на кроссоверы X-Trail и Qashqai

X-Trail и Qashqai пользуются у новосибирцев стабильным спросом

Тест-драйв X-Trail
Тест-драйв X-Trail


Компания Nissan подняла цены на свои популярные кроссоверы X-Trail и Qashqai. Младшая модель Qashqai подорожала на 22–32 тысячи рублей, теперь базовая стоимость кроссовера составляет 1 293 000 рублей, а максимальная — 1 899 000 рублей.


Старший X-Trail, который недавно пережил обновление, прибавил в цене 27–85 тысяч рублей. Его стартовая стоимость повысилась до 1 601 000 рублей. В максимальной комплектации цена автомобиля достигает 2 272 000 рублей. 


Обе машины являются драйверами продаж марки Nissan в России, спрос на эти модели примерно одинаков на протяжении уже многих лет. «Это два флагмана, оба хорошо продаются, у каждого свой потребитель. За один квартал первый обгоняет, потом второй обгоняет», — отмечает Юлия Чепугачева, руководитель отдела маркетинга компании «Сибирские моторы» (официальный дилер Nissan в Новосибирске).


По данным за январь-ноябрь 2018 года, X-Trail входит в топ-10 самых популярных кроссоверов в Новосибирске, он разошелся в количестве 290 штук, показав рост продаж на 13,7%.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Прочтений: 951
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено