подробности

Лёд крепкий: на Обском море заработала вторая ледовая переправа

В МЧС уверяют, что крепкий лёд выдержит даже тяжёлые машины

Ледовая переправа работает каждый день с 7:00 до 19:00
Ледовая переправа работает каждый день с 7:00 до 19:00


Сегодня, 10 января, в Новосибирской области начала работать вторая ледовая переправа через Обское море: она связала Ордынское и Нижнекаменку.


О том, что в Ордынском районе открылась ледовая дорога через водохранилище, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.


По её данным, переправа будет работать ежедневно с 7:00 до 19:00.


«Общая протяженность переправы Ордынское — Нижнекаменка составляет 8 километров 600 метров, движение организовано по двум полосам, каждая из которых — 4 километра 300 метров. Толщина льда составляет около 50 сантиметров, грузоподъемность — до 4 тонн», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


Спасатели добавили, что грузоподъёмность первой переправы между сёлами Спирино и Чингис сегодня была увеличена до 4 тонн.


«Открытые переправы оборудованы спасательными постами, где имеются все необходимые средства спасения на льду, установлены дорожные знаки и аншлаги, определяющие правила пользования трассой. С двух сторон ледовой переправы установлены шлагбаумы и очищены подъездные пути. Переправа обслуживается дежурной сменой», — добавили в областном МЧС.


Закрываются ледовые переправы ближе к весне, когда ездить по ним становится небезопасно

Прочтений: 874

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено