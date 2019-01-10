Лёд крепкий: на Обском море заработала вторая ледовая переправа
В МЧС уверяют, что крепкий лёд выдержит даже тяжёлые машины
Сегодня, 10 января, в Новосибирской области начала работать вторая ледовая переправа через Обское море: она связала Ордынское и Нижнекаменку.
О том, что в Ордынском районе открылась ледовая дорога через водохранилище, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.
По её данным, переправа будет работать ежедневно с 7:00 до 19:00.
«Общая протяженность переправы Ордынское — Нижнекаменка составляет 8 километров 600 метров, движение организовано по двум полосам, каждая из которых — 4 километра 300 метров. Толщина льда составляет около 50 сантиметров, грузоподъемность — до 4 тонн», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Спасатели добавили, что грузоподъёмность первой переправы между сёлами Спирино и Чингис сегодня была увеличена до 4 тонн.
«Открытые переправы оборудованы спасательными постами, где имеются все необходимые средства спасения на льду, установлены дорожные знаки и аншлаги, определяющие правила пользования трассой. С двух сторон ледовой переправы установлены шлагбаумы и очищены подъездные пути. Переправа обслуживается дежурной сменой», — добавили в областном МЧС.
Закрываются ледовые переправы ближе к весне, когда ездить по ним становится небезопасно.
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Александр Сильченко
Фото ГУ МЧС по Новосибирской области (vk.com/club59478655)