На картах «2ГИС» появились два горнолыжных комплекса под Новосибирском
Обновления в сервис внесли в начале месяца
С января в мобильных картах 2ГИС появились крупные горнолыжные комплексы Новосибирской области — разработчики сервиса добавили в справочник комплексы «Юрманка» и «Новососедово».
Теперь в 2ГИС можно увидеть территорию Маслянинского района на юго-востоке области. На карте отмечены все основные населённые пункты и объекты инфраструктуры.
«Среди них два горнолыжных комплекса — "Юрманка" возле деревни Верх-Ики и "Новососедово" недалеко от одноимённого посёлка в Искитимском районе. Специалисты "2ГИС" работали на местности и добавили всю инфраструктуру на территории комплексов: кафе, пункты проката снаряжения, парковки и общественные туалеты. На карте обозначены горнолыжные трассы и подъёмники», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе компании «2ГИС».
Кроме того, на картах появился райцентр Маслянино и больше 30 сёл. В них отмечены не только жилые дома, но и магазины, больницы и фельдшерские пункты.
«Рядом с деревней Новососедово пользователи 2ГИС смогут найти известные природные достопримечательности — заповедник "Каменистая степь" и Новососедовскую пещеру. К "Юрманке", "Новососедово" и другим добавленным объектам на карте можно доехать по навигатору, построив маршрут в мобильном приложении», — добавили в пресс-службе компании.
Недавно компания «2ГИС» представила новую версию своего справочника — карта Новосибирска и других городов стала более плавной, а объекты на ней перерисовали в 3D.
Недавно впервые за много лет сменился дизайн и у НГС — мы выпустили путеводитель для читателей, где рассказали о новых «фишках» сайта.
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Александр Сильченко
Скриншоты предоставлены PR-службой «2ГИС»