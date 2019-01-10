На Ударной загорелась квартира в панельной многоэтажке: есть пострадавшие
Пожарные приехали на место происшествия за несколько минут
Днём 10 января на улице Ударной в Ленинском районе Новосибирска загорелась квартира в панельной многоэтажке.
По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар был обнаружен в 16:45.
«Пожарные прибыли на место в 16:55. На момент прибытия шёл дым из окна на втором этаже. Открытое горение было ликвидировано в 17:07, а полная ликвидация пожара в 17:29. Горела трёхкомнатная квартира на втором этаже. В комнате повреждены домашние вещи и мебель на общей площади 10 квадратных метров», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе областного МЧС.
Спасатели добавили, что в пожаре есть пострадавшие, однако не смогли уточнить, сколько их и какие травмы они получили.
Ранее стало известно, что в Новосибирской области полицейские вынесли двух стариков из горящего дома. Пострадавшие не смогли сами выбраться из огня из-за возраста и травм.
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Александр Сильченко
Фото Оксаны Козыревой