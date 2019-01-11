Около Нарымского сквера достроили дом с прачечными и окнами в ванных

В 12-этажном доме всего 61 квартира





ГК «Баутехник» достроила 12-этажный жилой дом «Онегин» на улице Ленской, 85 рядом с Нарымским сквером. Разрешение на ввод дома в эксплуатацию компания получила в конце декабря, информация о нём опубликована на сайте мэрии Новосибирска.







Как рассказал корреспонденту НГС руководитель отдела продаж компании Виктор Лифашин, в доме 61 квартира, по 2–4 на площадке, хотя изначально планировали построить 62 квартиры — один из покупателей решил объединить две соседние квартиры, пояснил он.







Разрешение на ввод застройщик получил перед Новым годом





Большая часть квартир — 2–3-комнатные, однокомнатных всего четыре. Минимальная площадь квартиры — 44 кв. м, самая просторная занимает на этаже почти 140 кв. м. При этом в 20 квартирах с торцов дома построили ванные с окнами, также в квартирах предусмотрены кладовки в кухнях и отдельные комнаты-прачечные. При этом ни в продаже от застройщика, ни на перепродаже квартир уже нет.







На подземной парковке 48 мест, они ещё продаются за 0,8–1,1 млн рублей, ещё около 15 мест для автомобилей предусмотрели во дворе дома.







Территорию дома огородили, а перед ней высадили ели





Весь первый этаж, а также второй и третий в одном из подъездов — коммерческие. По словам Виктора Лифашина, часть их уже проданы, здесь откроются офисы, а также обсуждается открытие детского образовательного центра и стоматологии.







Это не единственная новостройка в районе: в квартале от «Онегина» на улице Железнодорожной ГК «Строитель» возводит вторую очередь комплекса апартаментов Jet — первый дом сдали летом 2016 года.

