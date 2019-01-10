Сотрудники Росгвардии поймали сибиряка, который пил вино во время ночной кражи в салоне красоты

Задержанный попался в доме на Галущака

Инцидент произошёл рано утром 7 января
Инцидент произошёл рано утром 7 января


Сотрудники Росгвардии задержали в салоне красоты вора, который пытался вынести из него электронику и пил вино.


По информации пресс-службы областной Росгвардии, инцидент произошёл около 4:00 7 января в одном из салонов красоты на улице Галущака в Заельцовском районе Новосибирска.


«Группа задержания вневедомственной охраны Заельцовского района получила информацию о том, что в помещение салона красоты, расположенного на 3-м этаже административного здания, проник посторонний. В течение 2 минут экипаж вневедомственной охраны Росгвардии прибыл по указанному адресу. Поднявшись на 3-й этаж, сотрудники обнаружили, что входная пластиковая дверь салона взломана», — сообщила корреспонденту НГС начальник пресс-службы областного управления Росгвардии Ольга Табатчикова.


Войдя в помещение салона красоты, сотрудники Росгвардии увидели на полу у входа большую сумку, в которой находился телевизор и несколько ноутбуков. В салоне красоты была опрокинута мебель, а все шкафы были вскрыты.


«При дальнейшем обследовании помещения в одном из кабинетов сотрудники обнаружили неизвестного мужчину, который тут же попытался скрыться, но был задержан. От мужчины исходил резкий запах алкоголя. 


Он признался, что во время совершения кражи пил вино, обнаруженное им в помещении салона красоты», — добавила Ольга Табатчикова.


Задержанного мужчину доставили в отдел полиции № 3 «Заельцовский». Как выяснилось, 44-летний задержанный уже был судим. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).


В начале прошлого месяца сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который украл у своего попутчика в такси банковскую карту и отправился с ней за покупками.

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