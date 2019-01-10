Ушли в загул: новосибирцы стали чаще ходить в ТЦ и кинотеатры на длинных каникулах

Они сидели на фуд-кортах в ТЦ и смотрели «Т-34»

Число посетителей новосибирских ТЦ заметно выросло даже по сравнению с прошлым Новым годом





На долгих январских каникулах новосибирцы ели на фуд-кортах торговых центров и смотрели фильм «Т-34» — торгово-развлекательные центры и кинотеатры по запросу НГС посчитали свой трафик в праздничные дни и обнаружили, что он вырос по сравнению с прошлыми новогодними праздниками.





В пресс-службе ТРЦ «Аура» корреспонденту НГС рассказали, что в праздничные дни трафик увеличивается в среднем на 20–25% по сравнению с обычными выходными.





«В прошедшие новогодние каникулы прошёл ряд бесплатных детских мероприятий, которые вызвали большой интерес у гостей торгового центра. Наибольший интерес у новосибирцев и гостей города вызывали рестораны и фуд-корт. Кроме того, большим спросом в праздничные дни пользовались продуктовый гипермаркет, магазины косметики и парфюмерии, а также детские товары и верхняя одежда. По сравнению с прошлым годом, в эти праздники количество посетителей "Ауры" выросло на 9%», — добавили в «Ауре».





В ТРЦ «Галерея» тоже отметили увеличение количества посетителей по сравнению с прошлым годом на 8%, а средний трафик в праздничные дни по сравнению с выходными вырос примерно на 10%.





Маркетолог ТРК «Эдем» Анастасия Стоун уточнила, что пиковым днём было 30 декабря и все праздничные дни начиная с 2 по 8 января. Прирост по трафику по сравнению с прошлым годом составил 20%.





«29 декабря основной акцент был на поиске подарков и покупках продуктов в магазине русской еды "Добрянка". 2–8 января пользовались спросом направления развлекательного характера, например, нужно было заранее бронировать билеты в кинотеатр. А также посетили центра выбирали детский центр развлечений "Эдемвиль", рестораны "Перчини", "Бочкари", зону фуд-корта», — пояснила Стоун.





Анастасия Стоун рассказала также, что 30 декабря в «Эдеме» раздавали гостям яблоки — это стало традицией.





В ТРЦ «Галерея» было на 8% больше посетителей, чем на каникулах 2018 года





Заметили приток посетителей и крупные кинотеатры Новосибирска. Так, с 1 по 8 января в Центре культуры и отдыха «Победа» побывало 30 тысяч зрителей. Первое место по количеству зрителей — у фильма «Т-34» (7 тысяч), далее — «Ёлки Последние» (4,3 тысячи), «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» (2,7 тысячи), «Мэри Поппинс возвращается» (2,3 тысячи).





«Кроме фильмов широкого проката у нас были собственные программы, которые оказались очень востребованы, например, около 800 человек были на показах спектаклей; два полных зала было на "Богемской рапсодии" — всего 610 человек. 400 человек — на фильмах проекта "Пионеры моды" и 200 — посмотрели фильмы арт-лектория», — сообщила корреспонденту НГС PR-директор «Победы» Лидия Маркова.





В кинотеатре «Люксор» тоже пользовались спросом два фильма — «Ёлки Последние» и «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел». По словам PR-менеджера кинотеатра «Люксор» в ТРЦ «Галерея Новосибирск» Хельги Пироговой, на них пришло около 65% всех гостей.





«Отлично зашёл "Т-34", повторив судьбу прошлогоднего "Движения вверх", когда первые пару дней были спокойными, а потом все сеансы — битком. Отдельно радуемся за успех DC — "Аквамен" в прокате был четвёртую неделю, и при этом на всех сеансах залы были полностью раскуплены. В этом году по количеству зрителей и общей выручке мы обошли новогодние праздники 2018 года — спасибо нашим гостям за то, что доверили нам свой отдых. Надеемся, что присказка "Как Новый год встретишь, так его и проведёшь" сбудется», — сказала Хельга Пирогова.





Накануне итоги праздников подвели и городские власти: мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что в целом на городских площадках, ёлках и ледовых городках побывало больше 150 тысяч горожан.





В ноябре ТЦ Новосибирска подсчитали количество посетителей в «чёрную пятницу».