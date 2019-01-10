Вылетевшая с трассы фура заблокировала движение по шоссе под Новосибирском

Её не могут вытащить уже 10 часов — проезжающий транспорт пропускают только раз в полчаса

Фуру почти 10 часов пытается достать специальный транспорт





Трасса Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий оказалась частично перекрыта для движения транспорта из-за ДТП с фурой. Водитель грузовика не справился с управлением и вылетел в кювет — застрявшую на трассе фуру не могут вытащить уже 10 часов.





Об этом корреспонденту НГС сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Новосибирской области.





«Это произошло около 6 утра. На 77-м километре трассы Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий, территория Тогучинского района. При неустановленных обстоятельствах, как поясняет водитель, его просто занесло, он притормозил и съехал туда, в кювет.





Он был один в салоне, не пострадал. Вначале пытался вытащить своими силами, но затем обратился к соответствующим службам», — рассказали в ведомстве.





В ГИБДД отметили, что сейчас трасса перекрыта, но раз в 30 минут сотрудники ГИБДД открывают проезд по участку дороги, чтобы пропустить скопившийся транспорт. «Затем снова подходит специальный транспорт, который пытается достать фуру», — рассказали в отделении пропаганды.





Сегодня утром в Новосибирске вновь вырос уровень пробок — он оценивался в 7 баллов. По классификации сервиса Яндекс.Пробки, сегодняшний уровень заторов оценивался как серьёзный.