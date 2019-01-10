Тепла нет, но платите за всё: замёрзшим жителям Расточки выставили полные счета за отопление

Комнаты в девяти квартирах на Расточке остаются без отопления с 19 декабря 2018 года





Жители микрорайона Расточка, несколько дней сидевшие без отопления и горячей воды в декабре 2018 года, сообщили, что УК «СПАС-Дом» не сделала перерасчёт в коммунальных платежах за перебои с коммунальными услугами.





Несколько квартир в микрорайоне остаются без тепла до сих пор — это длится с 19 декабря 2018 года, сообщил корреспонденту НГС старший по дому на улице Сибиряков-Гвардейцев, 44/4 Владимир Зайцев.







«29 [декабря 2018 года] я пришёл в ЖЭУ и заплатил за декабрь. Сумма была как и обычно — 1375 рублей. У меня двухкомнатная квартира. <…> Это отдельно за тепловую энергию, за декабрь. <…> Никто ничего не сказал. Да и у кого там спрашивать? В ЖЭУ был только кассир. <…> Потом — праздники. Никто не работал. А сегодня зашёл в ЖЭУ, так начальников там [опять] не было, и никто ничего не знает. Потом уже <…> сказала инженер, что надо каждой квартире писать, что с такого-то по такое число не было отопления. Тогда только перерасчёт сделают. Будто они сами не знают, когда не было отопления. А так я могу написать, что у меня не было тепла с 19 декабря по 9 января», — рассказал Владимир Зайцев.







По словам Зайцева, в нескольких комнатах 9 квартир дома на Сибиряков-Гвардейцев, 44/4 отопления нет до сих пор. В своём подъезде после возвращения отопления в декабре тепло тоже могло не появиться, утверждает Владимир Зайцев: он сам спустил воздух из труб на чердаке дома.







Глава Кировского района Новосибирска Андрей Гончаров (в центре) перед своей отставкой пообещал, что жителям обязательно сделают перерасчёт за отсутствующее тепло





В УК «СПАС-Дом» подтвердили, что некоторые стояки в доме остаются без отопления до сих пор. По словам заместителя генерального директора УК «СПАС-Дом» Андрея Харланова, компания пытается решить эту проблему без повторного отключения дома от отопления. Сориентировать жильцов по срокам полного устранения последствия аварии Харланов не смог. Он подтвердил, что жильцам пока не сделали перерасчёт за услуги отопления.







«Я не могу точно сказать, когда мы сделаем [перерасчёт]. Там же переход сейчас — и по тарифам, и всё там в кучу. Системы расчётные пока перегружены. <…> Подавать лично заявления [на перерасчёт по теплу] не требуется. Если вдруг потребуется, мы сообщим. Мы же знаем, где чего не было и когда», — заверил Андрей Харланов.







Коммунальная авария в микрорайоне Расточка случилась 19 декабря 2018 года из-за повреждения трубы теплотрассы. Тогда без тепла здесь осталось около 200 зданий: в некоторых отопление появилось на следующий день, в других — спустя несколько суток. 26 декабря глава Кировского района, представители мэрии, главы СГК и УК «СПАС-Дом» провели экстренный брифинг штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации. Тогдашний глава Кировского района Андрей Гончаров, которого позднее взяли на работу в правительство Новосибирской области, заявил, что жителям сделают перерасчёт в связи с коммунальной аварией.