Трамвай сошёл с рельсов в Ленинском районе — на Котовского встали вагоны

Происшествие случилось около остановки «Зональный институт»

Сейчас движение маршрутов № 15 и 18 заблокировано
Сейчас движение маршрутов № 15 и 18 заблокировано


Днём 10 января в Ленинском районе Новосибирска сошёл с рельсов трамвай — из-за этого движение трамвайных маршрутов № 15 и 18 оказалось заблокированным.


Инцидент произошёл около 16:00 на остановке «Зональный институт».


По информации очевидцев, из-за ДТП оказалось заблокированным движение трамваев в обоих направлениях. Согласно данным карты ЦУГАЭТ, сейчас перед остановкой скопилось около шести трамвайных маршрутов № 15 и 18.


Получить оперативный комментарий в диспетчерской Левобережного трамвайного депо корреспонденту НГС не удалось.


Из-за аварии у остановки скопилось шесть трамваев
Из-за аварии у остановки скопилось шесть трамваев


Недавно возле остановки «Вертковская» в Кировском районе Новосибирска на трамвайных путях столкнулись два автомобиля: из-за аварии встали трамваи маршрута № 18

Прочтений: 93

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено