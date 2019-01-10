Трамвай сошёл с рельсов в Ленинском районе — на Котовского встали вагоны
Происшествие случилось около остановки «Зональный институт»
Днём 10 января в Ленинском районе Новосибирска сошёл с рельсов трамвай — из-за этого движение трамвайных маршрутов
Инцидент произошёл около 16:00 на остановке «Зональный институт».
По информации очевидцев, из-за ДТП оказалось заблокированным движение трамваев в обоих направлениях. Согласно данным карты ЦУГАЭТ, сейчас перед остановкой скопилось около шести трамвайных маршрутов
Получить оперативный комментарий в диспетчерской Левобережного трамвайного депо корреспонденту НГС не удалось.
Недавно возле остановки «Вертковская» в Кировском районе Новосибирска на трамвайных путях столкнулись два автомобиля: из-за аварии встали трамваи маршрута
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Александр Сильченко
Фото Екатерины Калиневич (1), скриншот maps.nskgortrans.ru (2)