В отеле на Пхукете нашли тело туристки из Новосибирска
Сейчас расследованием происшествия занимается таиландская полиция
Туристку из Новосибирска нашли мёртвой в номере отеля на острове Пхукет в Таиланде. Об этом сообщило издание The Phuket News.
По информации издания, инцидент произошёл утром 8 января в гостинице на пляже Карон.
«Женщина была гражданкой России <…>. В номере не было лекарств, отпускаемых по рецепту для каких-либо заболеваний. На её теле не было ни царапин, ни ран, ни признаков борьбы, ни каких-либо признаков того, что комната была ограблена», — приводит издание слова представителя таиландской полиции.
Сейчас полицейские ждут результатов экспертизы, чтобы выяснить причину смерти женщины.
Известно, что 40-летняя жительница Новосибирска отдыхала в компании дочери и брата. Как рассказала корреспонденту НГС знакомая погибшей, сейчас дочь погибшей сибирячки находится у родственников. По словам знакомой погибшей, женщина скоропостижно скончалась в номере отеля.
После публикации знакомые погибшей сообщили, что никакого криминала в смерти сибирячки нет. Это подтвердила медицинская экспертиза.
В августе прошлого года новосибирскому туристу запретили выезжать из Турции из-за проблем с законом: в неприятную ситуацию он попал после инцидента на пляже в курортном посёлке Бельдиби в провинции Анталья.
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Александр Сильченко
Фото Татьяны Кривенко (1), скриншот thephuketnews.com (2)