Владелец Сети городских порталов выкупил контрольный пакет акций «Фонтанки»

Виктор Шкулев становится обладателем контрольного пакета акций известного петербургского СМИ





Президент Hearst Shkulev Publishing и владелец Сети городских порталов, куда входит сайт НГС.Новосибирск, Виктор Шкулев выкупил петербургское издание «Фонтанка». Сделка, к которой медиаменеджер и акционеры АО «Ажур медиа» шли полтора года, завершилась на днях. Сумма не уточняется, однако стороны отмечают, что она стала крупнейшей на рынке СМИ Санкт-Петербурга и одной из самых крупных в сегменте электронных медиа в России.





Виктор Шкулев становится обладателем контрольного пакета акций, а основатели медиа — его миноритарными собственниками. В интервью «Фонтанке» владелец заявил, что редакционная политика издания не поменяется, но к ней добавятся сервисы, которые сделают медиа не просто самым узнаваемым в городе, но и самым полезным для горожан.





— По новостной тематике, по актуальности новостей, по глубине расследований, по проработке фактуры — «Фонтанка» сегодня один из лидеров на рынке в нише электронных медиа. Мне думается, что эти сильные стороны нужно обязательно развивать. Другое дело, что к этим сильным сторонам можно добавлять чего-то ещё, — отметил Виктор Шкулев. — «Фонтанка» в значительной степени чувствует нерв города, но в этом направлении есть всегда много резервов. Главная цель такого СМИ заключается в том, чтобы, когда у горожанина возникают вопросы по наиболее актуальным проблемам жизни города, они знали куда обращаться. Нужно обращаться в «Фонтанку». И находить там все ответы.





Группе компаний Hearst Shkulev принадлежит Сеть городских порталов — это 15 редакций в крупных российских городах — Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске, Красноярске, Тюмени, Ярославле и других городах. Hearst Shkulev также издает журналы Maxim, Elle, Marie Claire, Woman’s Day, телегид «Антенна Телесемь» и ряд других печатных и интернет-проектов. Совокупная аудитория интернет-изданий компании более 100 миллионов уникальных пользователей.