Местами до –27: в Новосибирск идёт новое похолодание

Но к воскресенью в городе опять потеплеет

Тёплые воздушные массы начнут поступать в область в воскресенье





Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие дни — ожидается, что выходные будут морозными, но затем потеплеет.





В среду, 9 января, на территорию Новосибирской области пришёл атмосферный холодный фронт — в регион начал поступать холодный арктический воздух, рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.





Синоптики ждут, что в ближайшие трое суток будет холодно. Сегодня, 11 января, днём в Новосибирске ожидается погода без осадков, ветер западный 4–9 м/с, температура днём будет около 20 градусов мороза.





В субботу, 12 января, будет вероятен небольшой снег, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Температура ночью составит –21...–23 градуса, в пригороде до –27 градусов. Днём будет немного потеплее, 17–19 градусов мороза.





«13 [января] будет постепенно меняться направление воздушных потоков: западных, северо-западных на южные, юго-западные. Ночью местами небольшой снег, днём без осадков. Ветер южный 3–8 м/с, температура ночью –21... –23 градуса.





Только днём 13-го будет ощущаться более тёплая воздушная масса: –14...–16 градусов.





Затем мы ожидаем существенное повышение температуры в связи с тем, что устойчивые южные потоки сохранятся и будут поступать уже воздушные массы не с севера, северо-запада, а с юга, районов Казахстана, Южного Урала и Азии», — сообщила Марина Виноградова.





О предстоящем похолодании синоптики предупредили ещё в самом начале этой короткой рабочей недели. А накануне НГС рассказывал о прогнозе погоды на Крещение.