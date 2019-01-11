Местами до –27: в Новосибирск идёт новое похолодание
Но к воскресенью в городе опять потеплеет
Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие дни — ожидается, что выходные будут морозными, но затем потеплеет.
В среду, 9 января, на территорию Новосибирской области пришёл атмосферный холодный фронт — в регион начал поступать холодный арктический воздух, рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
Синоптики ждут, что в ближайшие трое суток будет холодно. Сегодня, 11 января, днём в Новосибирске ожидается погода без осадков, ветер западный 4–9 м/с, температура днём будет около 20 градусов мороза.
В субботу, 12 января, будет вероятен небольшой снег, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Температура ночью составит
«13 [января] будет постепенно меняться направление воздушных потоков: западных, северо-западных на южные, юго-западные. Ночью местами небольшой снег, днём без осадков. Ветер южный 3–8 м/с, температура ночью
Только днём 13-го будет ощущаться более тёплая воздушная масса:
Затем мы ожидаем существенное повышение температуры в связи с тем, что устойчивые южные потоки сохранятся и будут поступать уже воздушные массы не с севера, северо-запада, а с юга, районов Казахстана, Южного Урала и Азии», — сообщила Марина Виноградова.
О предстоящем похолодании синоптики предупредили ещё в самом начале этой короткой рабочей недели. А накануне НГС рассказывал о прогнозе погоды на Крещение.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова