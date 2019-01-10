Полковника полиции нашли мёртвым около железнодорожных путей

По данным управления МВД на транспорте, на теле Руслана Кулиева нет следов насильственной смерти

Тело полковника полиции нашли неподалёку от железнодорожных путей в черте Новосибирска





Полковника полиции Руслана Кулиева нашли мёртвым около железнодорожных путей в Новосибирске сегодня, 10 января. Погибший занимал должность врио заместителя начальника управления МВД России на транспорте по Сибирскому федеральному округу.





Информацию об этом корреспонденту НГС подтвердили в пресс-службе управления на транспорте.





«Да, действительно сегодня нашли погибшим, неподалёку от железнодорожных путей тело [Руслана Кулиева] без признаков насильственной смерти», — рассказали в пресс-службе ведомства.





Информация о Кулиеве сегодня пропала из раздела «Руководство» на официальном сайте окружного управления МВД на транспорте.





В пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации корреспонденту НГС от комментариев отказались. «Мы это никак не комментируем. Звоните в управление на транспорте [МВД России]», — коротко ответили в пресс-службе.





Руслана Кулиева назначили на должность замначальника транспортной полиции по оперативной работе в 2012 году. До этого он возглавлял отдел по борьбе с экстремизмом в этом же управлении. Погибшему было 49 лет.



