Москвичи всех накормили: в Новосибирске стало меньше местных магазинов

Новосибирске ритейлеры сдают позиции под напором продовольственных сетей из других регионов

«Мария-Ра» забрала себе существенную часть помещений, которые освободил «Холидей»
«Мария-Ра» забрала себе существенную часть помещений, которые освободил «Холидей»


В Новосибирске продолжается бум супермаркетов — их количество за год увеличилось более чем на 10%. При этом количество магазинов некоторых сетей выросло в несколько раз.


По данным 2ГИС, количество магазинов формата супермаркета в Новосибирске без пригородов увеличилось с 598 в январе прошлого года до 666 в январе 2019 года. Прирост числа супермаркетов составил 11%. В то же время количество торговых точек, которые в 2ГИС помечены как «продовольственные магазины», сократилось с 1079 до 1031.


Из крупных игроков рынка «Пятёрочка» в прошлом году росла быстрее всех
Из крупных игроков рынка «Пятёрочка» в прошлом году росла быстрее всех


Основное различие между этими категориями состоит в том, что практически все супермаркеты принадлежат местным или федеральным торговым сетям, в то время как продовольственные магазины, как правило, управляются индивидуальными предпринимателями или небольшими частными компаниями. 


Лидер по количеству магазинов в Новосибирске сегодня — сеть «Мария-Ра» из Алтайского края. Ей в городских границах принадлежат 149 объектов и ещё 61 — в ближайших к Новосибирску пригородах. Из крупных игроков «Мария-Ра» стала одним из лидеров и по темпам роста, увеличив количество своих торговых точек почти на 50%.


Сеть «Ярче!» стала лидером по количеству магазинов в нескольких районах. Сильнее всего её отрыв в Центральном районе Новосибирска
Сеть «Ярче!» стала лидером по количеству магазинов в нескольких районах. Сильнее всего её отрыв в Центральном районе Новосибирска


На втором месте утвердилась сеть «Ярче!» из Томска, у которой в Новосибирске уже 119 магазинов. 


На третье место по итогам года вырвалась «Пятёрочка» с 80 магазинами. Раньше эту позицию в городе удерживал «Магнит» (сейчас у него 74 магазина).


Особенности формата «Ярче!», подразумевающие магазины небольшой площади, которые ритейлеру проще найти, позволили этой сети стать лидером по количеству магазинов и в отдельных районах города. Так, в Центральном районе у «Ярче!» 11 магазинов, а у трёх основных конкурентов — «Магнита», «Пятёрочки» и «Марии-Ра» — по 6, 4 и 3 точки соответственно. 


«Лента» смогла увеличить количество своих супермаркетов в 2,5 раза
«Лента» смогла увеличить количество своих супермаркетов в 2,5 раза


Из крупных игроков «Пятёрочка» росла быстрее всех — сейчас у сети 80 магазинов против 46 год назад. По темпам её формально опережает только сеть супермаркетов «Лента» (27 сейчас против 12 год назад), но с учётом уже давно работающих гипермаркетов этой компании присутствие на рынке увеличилось не так сильно.


Весьма активно в 2018 году открывались торговые точки сети «Фасоль»: сейчас их 28, а год назад было всего 6. Большая часть этих магазинов принадлежит отдельным собственникам — они открыты по лицензии сети METRO Cash&Carry, которой принадлежит этот торговый знак. Часть этих магазинов работала и раньше — на них просто появилась вывеска «Фасоль».


На этом фоне новосибирские ритейлеры выглядят не очень впечатляюще. Удержать позиции удалось только холдингу «Сибирский Гигант», который новых магазинов не открывал, но и существовавшие не закрывал.


«Магнит» уступил третье место по количеству магазинов «Пятёрочке»
«Магнит» уступил третье место по количеству магазинов «Пятёрочке»


В то же время компании «Холидей» и «Новые торговые системы» в прошлом году активно закрывали магазины. По данным 2ГИС, «Холидей» потерял в общей сложности 34 объекта из 77 в границах города. У НТС от 70 магазинов осталось только 20.


Именно резкое сокращение «Холидея» и НТС позволило отчасти так быстро расти новым лидерам рынка. Все площадки, оставшиеся после закрытия магазинов новосибирских компаний, разобрали «Мария-Ра», «Пятёрочка» и «Лента». «Холидей» (точнее, созданная на его основе компания «НСК Холди») при этом по-прежнему остаётся одним из крупнейших региональных розничных операторов. У неё больше 300 магазинов в Западной Сибири, а прошлой осенью в сети «Холди» даже начался ребрендинг торговых залов, отмечают в компании.


Директор макрорегиона «Сибирь» торговой сети «Пятёрочка» Юлия Тюленева отмечает, что Сибирь обладает большим потенциалом в части развития формата «магазина у дома». «Сейчас у "Пятёрочки" в Западной Сибири уже есть 474 магазина и распределительный центр. В Новосибирске и области работает 134 "Пятёрочки", 56 из них открыты в 2018 году. В 2019 году темпы роста планируется сохранить», — говорит Тюленева.


Присутствие группы НТС на рынке сократилось в несколько раз. Например, от 16 дискаунтеров «Лидер экономии» в прошлом году сейчас осталось только 4
Присутствие группы НТС на рынке сократилось в несколько раз. Например, от 16 дискаунтеров «Лидер экономии» в прошлом году сейчас осталось только 4


Рост количества магазинов в прошлом году шёл на фоне очевидной стагнации розничного рынка в целом. По данным Росстата, оборот розничной торговли в первые 11 месяцев прошлого года в Новосибирской области вырос по сравнению с прошлогодними показателями всего на 2,9%.


Несмотря на серьезные потери, компания «Холидей» попала в прошлом году в рейтинг крупнейших частных бизнесов России — журнал Forbes поместил её на 176-е место.

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