Более 50 домов остались без отопления и горячей воды

В зону отключения попали жилые дома и детские учреждения





В четверг, 10 января, коммунальщики отключили от отопления 54 здания в разных районах Новосибирска. Кроме того, без горячей воды осталось ещё 7 домов. Отключения проводят из-за ремонта теплосетей.





В зону отключений также попали 6 детских учреждений. В «Сибирской генерирующей компании» сообщили, что отопления и горячей воды не будет около 7 часов.





«С 9 часов утра 10 января ремонтные бригады приступили к работам на 12 участках теплотрасс, большая часть из которых — на внутриквартальных сетях. На четырех участках работы уже завершены, на оставшихся восьми их закончат до 17 часов 10 января», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе энергокомпании.





В зону отключения попали дома на улицах Высотной, Геологической, Приисковой, Технической, Экономической, проспекте Дзержинского, улице Адриена Лежена, Ударной, Костычева и Широкой.





«Энергетики ведут ремонтные работы в связи с установившейся относительно теплой погодой, которая позволяет специалистам <…> в максимально короткие сроки и с минимальными неудобствами <…> устранять выявленные повреждения», — добавили в СГК.



Накануне Нового года сотрудники «Сибирской генерирующей компании» записали клип на кавер группы t.A.T.u. «Я сошла с ума». Песня коммунальщиков под названием «Мне нужна труба» появилась в официальной группе СГК в соцсети «ВКонтакте».