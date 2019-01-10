Более 50 домов остались без отопления и горячей воды

Коммунальщики обещают вернуть тепло в дома ближе к вечеру

В зону отключения попали жилые дома и детские учреждения
В зону отключения попали жилые дома и детские учреждения


В четверг, 10 января, коммунальщики отключили от отопления 54 здания в разных районах Новосибирска. Кроме того, без горячей воды осталось ещё 7 домов. Отключения проводят из-за ремонта теплосетей.


В зону отключений также попали 6 детских учреждений. В «Сибирской генерирующей компании» сообщили, что отопления и горячей воды не будет около 7 часов.


«С 9 часов утра 10 января ремонтные бригады приступили к работам на 12 участках теплотрасс, большая часть из которых — на внутриквартальных сетях. На четырех участках работы уже завершены, на оставшихся восьми их закончат до 17 часов 10 января», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе энергокомпании.


В зону отключения попали дома на улицах Высотной, Геологической, Приисковой, Технической, Экономической, проспекте Дзержинского, улице Адриена Лежена, Ударной, Костычева и Широкой.


«Энергетики ведут ремонтные работы в связи с установившейся относительно теплой погодой, которая позволяет специалистам <…> в максимально короткие сроки и с минимальными неудобствами <…> устранять выявленные повреждения», — добавили в СГК.


Накануне Нового года сотрудники «Сибирской генерирующей компании» записали клип на кавер группы t.A.T.u. «Я сошла с ума». Песня коммунальщиков под названием «Мне нужна труба» появилась в официальной группе СГК в соцсети «ВКонтакте».

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