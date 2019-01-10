Водитель без прав сел за руль BMW и сбил пешехода

Автомобиль вынесло на обочину





На улице Петухова в Кировском районе Новосибирска под колеса BMW попал пешеход — машина после аварии оказалась на обочине, а позже выяснилось, что водитель был за рулём без прав.





«[Водитель] совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Новосибирску Анна Варновская.





Авария произошла в 11:20 недалеко от остановки «ЖК Матрёшкин двор» на улице Петухова. За рулём был 31-летний мужчина. Он был трезв, но оказалось, что у него не было водительских прав.





Пострадавшему пешеходу 48 лет. Какие у него травмы, пока неизвестно.





Место аварии обозначено конусом





Накануне на трассе Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области случилось смертельное ДТП с участием пешехода: он перебегал дорогу и попал под колёса «Сузуки».