Водитель без прав сел за руль BMW и сбил пешехода
Автомобиль после аварии выбросило на обочину
На улице Петухова в Кировском районе Новосибирска под колеса BMW попал пешеход — машина после аварии оказалась на обочине, а позже выяснилось, что водитель был за рулём без прав.
«[Водитель] совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Новосибирску Анна Варновская.
Авария произошла в 11:20 недалеко от остановки «ЖК Матрёшкин двор» на улице Петухова. За рулём был 31-летний мужчина. Он был трезв, но оказалось, что у него не было водительских прав.
Пострадавшему пешеходу 48 лет. Какие у него травмы, пока неизвестно.
Накануне на трассе Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области случилось смертельное ДТП с участием пешехода: он перебегал дорогу и попал под колёса «Сузуки».
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Елена Громкова
Фото предоставлено отделом пропаганды ГИБДД по Новосибирску