Спасатели нашли новый дом для дерзкого енота Феди

Хозяин енота попросил спасателей забрать зверя, который кусался





Муниципальная аварийно-спасательная служба нашла дом для енота Феди, которого спасли на днях в Советском районе Новосибирска.







Всё это время енот жил у спасателей МАСС на базе в Академгородке. Его забрали из дома на улице Сиреневой в микрорайоне «Шлюз». Как пояснили специалисты службы, спасателей пришлось вызвать, поскольку животное выбралось из клетки и бегало по квартире.







Сегодня спасатели сообщили, что со вторника, 8 января, енот переехал в новосибирскую детско-юношескую спортивную школу «Заря» на конноспортивную базу по адресу улица 1-я Чулымская, 112/1.







МАСС забрала енота в один из отрядов — там он жил несколько дней





«Здесь кроме обычных конных прогулок и занятий реализуется оздоровительная программа иппотерапии. Иппотерапия является уникальным средством реабилитации для людей с ограниченными возможностями и, прежде всего, детей. Дирекция учреждения обещала заботиться о животном, вовремя кормить и поить, сделать просторный вольер, провести курс социальной адаптации к людям. Енота всегда будут окружать многочисленные посетители, среди которых в первую очередь много детей», — говорится на официальной странице спасателей МАСС в соцсети «ВКонтакте».



Кроме енота у спасателей живут и другие животные — собаки и кошки. Один из питомцев МАСС — грозный кот Миша — стал одним из героев фоторепортажа НГС про «работающих» животных.

