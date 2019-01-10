Новосибирец продал арендованный Hyundai и попал под уголовное дело

Потерпевшего подкупила низкая цена на автомобиль





Новосибирские полицейские поймали 36-летнего мошенника, который продал знакомому автомобиль, который он взял в аренду.





По информации пресс-службы областного управления ГУ МВД, информация о мошенничестве поступила 6 января. Задержали мошенника в среду, 9 января.





«Мужчина взял в аренду автомобиль "Хендай" и продал его своему знакомому, не сообщив о том, что автомобиль ему не принадлежит. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали 36-летнего ранее не судимого жителя Октябрьского района, который мошенническим путем завладел деньгами в сумме 150 тысяч рублей под предлогом продажи автомобиля», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.





Автомобиль в ходе обыска изъяли, а по факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба). Сейчас полицейские продолжают расследование.





«Сделал он это в первых числах января. 6 января информация поступила в полицию. Мера пресечения ему не избиралась, он был опрошен. У него сейчас обязательство о явке. Поскольку личность была сразу установлена, человек был сразу же опрошен и по результатам проведенной доследственной проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела. Покупатель не проверил документы на машину и просто отдал свои деньги. Так что продажей это назвать нельзя. Подозреваемый ввёл его в заблуждение. Потерпевший заинтересовался низкой ценой автомобиля, но в итоге остался и без денег, и без автомобиля», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областной полиции.





В полиции добавили, что в дальнейшем машину вернут компании, которой она принадлежит.



На днях стало известно, что Новосибирск вошел в лидеры по числу фальшивомонетчиков. Самой популярной у мошенников стала купюра номиналом 5 тысяч рублей. У НГС есть подробная инструкция, как распознать поддельные купюры. Её опубликовали после массового вброса в банкоматы фальшивых пятитысячных купюр.