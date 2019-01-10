«Калинов мост» собрал 800 тысяч и выпустил новый альбом
Диск «Даурия» скоро начнут рассылать поклонникам, которые спонсировали проект
Новосибирская рок-группа «Калинов мост» собрала 800 тысяч рублей и выпустила новый альбом «Даурия», посвящённый Забайкальскому краю — малой родине лидера коллектива Дмитрия Ревякина. В ближайшее время диски начнут рассылать поклонникам группы, спонсировавшим проект на краудфандинговом сайте Planeta.ru.
«Я счастлив, что вышел этот альбом. Он посвящён родному краю — Забайкалью. Альбом удался. Мне всё нравится: как он звучит, как оформлен. Что-то в нём есть, как мне кажется, от того стиля, в котором были "Выворотень", "Узарень"… И работали мы на [студии Стаса Намина] SNC, то есть дух SNC нам передался», — рассказал корреспонденту НГС лидер рок-группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин.
В конце декабря 2018 года «Калинов мост» собрал на краудфандинговом сайте Planeta.ru
Как сообщил куратор проекта группы «Калинов мост» на Planeta.ru Леонид Мельников, новые CD уже получены. В ближайшее время музыканты оставят на них автографы, после чего компакт-диски разошлют участникам краудфандингового проекта.
Даурия — название региона в пределах современных Республики Бурятия, Забайкальского края и Амурской области. Желание записать альбом, посвящённый родному краю, Дмитрий Ревякин впервые озвучил около четырёх лет назад. К работе над «Даурией» группа «Калинов мост» приступила в начале 2018 года. В апреле этого же года Дмитрий Ревякин прилетел в Новосибирск, чтобы записать несколько музыкальных фрагментов, и рассказал об участии в записи нового диска легендарного забайкальского коллектива «Читинская слобода».
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Илья Калинин
Фото автора (1), Леонида Мельникова (2)
Видео канала «Рок Альбомы» / youtube.com