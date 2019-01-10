«Калинов мост» собрал 800 тысяч и выпустил новый альбом

«Калинов мост» выпустил новый альбом «Даурия», посвящённый Забайкальскому краю — малой родине лидера рок-группы Дмитрия Ревякина





Новосибирская рок-группа «Калинов мост» собрала 800 тысяч рублей и выпустила новый альбом «Даурия», посвящённый Забайкальскому краю — малой родине лидера коллектива Дмитрия Ревякина. В ближайшее время диски начнут рассылать поклонникам группы, спонсировавшим проект на краудфандинговом сайте Planeta.ru.







«Я счастлив, что вышел этот альбом. Он посвящён родному краю — Забайкалью. Альбом удался. Мне всё нравится: как он звучит, как оформлен. Что-то в нём есть, как мне кажется, от того стиля, в котором были "Выворотень", "Узарень"… И работали мы на [студии Стаса Намина] SNC, то есть дух SNC нам передался», — рассказал корреспонденту НГС лидер рок-группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин.







канал «Рок Альбомы» / youtube.com





В конце декабря 2018 года «Калинов мост» собрал на краудфандинговом сайте Planeta.ru 837 400 рублей на запись CD нового альбома «Даурия». Первыми новый альбом «Калинова моста» услышат участники акции, купившие лоты с цифровым альбомам или новым компакт-диском. Чтобы получить коллекционный CD группы, в буклете которого указано имя каждого покупателя данного лота, надо было заплатить 2000 рублей.







Тираж «Даурии» уже поступил на Planeta.ru для рассылки участникам краудфандингового проекта





Как сообщил куратор проекта группы «Калинов мост» на Planeta.ru Леонид Мельников, новые CD уже получены. В ближайшее время музыканты оставят на них автографы, после чего компакт-диски разошлют участникам краудфандингового проекта.







Даурия — название региона в пределах современных Республики Бурятия, Забайкальского края и Амурской области. Желание записать альбом, посвящённый родному краю, Дмитрий Ревякин впервые озвучил около четырёх лет назад. К работе над «Даурией» группа «Калинов мост» приступила в начале 2018 года. В апреле этого же года Дмитрий Ревякин прилетел в Новосибирск, чтобы записать несколько музыкальных фрагментов, и рассказал об участии в записи нового диска легендарного забайкальского коллектива «Читинская слобода».