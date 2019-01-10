В Новосибирске ищут хозяев старых негативов — их нашли в снесённом доме под Томском

На фотографиях запечатлён Новосибирск в 1950-х годах





Томич нашёл в снесённом частном доме более 100 негативов 1950-х годов — их владельцы неизвестны, но на многих фотографиях запечатлён Новосибирск. Теперь Евгений Романов ищет хозяев снимков.





Об этом Евгений Романов написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Корреспонденту НГС Евгений Романов уточнил, что обнаружил плёнки во время разбора частного дома, в котором жили родители его девушки.





«Дом был в 61-м году музыкальной школой села Богашёво. После этого поднимаем документы. В домовой книге не указано, её начали вести только с 71-го года. Обратились в администрацию, попробуем узнать», — объяснил Евгений Романов.





Он предположил, что авторы снимков или их родственники могут быть в Новосибирске — на большей части фотографий запечатлена архитектура города, в том числе известные здания.





«Я занимаюсь в последнее время оцифровкой фото, так что ценность такой находки я знаю. Некоторые виды негативов я вообще впервые вижу — они большого формата и из стекла», — рассказал Евгений Романов.







На большей части фотографий изображён Новосибирск





Евгений Романов отметил, что, несмотря на плохое качество фотографий, они всё равно достаточно ценные





Евгений Романов готов отдать негативы и оцифрованные файлы владельцам или их родственникам





Романов добавил, что готов отдать негативы и оцифрованные файлы владельцам, если те найдутся. «Часть снимков, та, на которой молодой человек и две девушки, точно сделаны в Новосибирске — они даже лежали отдельно», — сказал томич.





В 2016 году в Новосибирске разыскивали неизвестные фотографии здания Дворца бракосочетания, которые были сняты до его открытия в 1966 году, — они были нужны для выставки про историю двух исторических зданий.