летопись

В Новосибирске ищут хозяев старых негативов — их нашли в снесённом доме под Томском

На большинстве негативов — снимки, сделанные в Новосибирске

На фотографиях запечатлён Новосибирск в 1950-х годах
На фотографиях запечатлён Новосибирск в 1950-х годах


Томич нашёл в снесённом частном доме более 100 негативов 1950-х годов — их владельцы неизвестны, но на многих фотографиях запечатлён Новосибирск. Теперь Евгений Романов ищет хозяев снимков.


Об этом Евгений Романов написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Корреспонденту НГС Евгений Романов уточнил, что обнаружил плёнки во время разбора частного дома, в котором жили родители его девушки. 


«Дом был в 61-м году музыкальной школой села Богашёво. После этого поднимаем документы. В домовой книге не указано, её начали вести только с 71-го года. Обратились в администрацию, попробуем узнать», — объяснил Евгений Романов.


Он предположил, что авторы снимков или их родственники могут быть в Новосибирске — на большей части фотографий запечатлена архитектура города, в том числе известные здания.


«Я занимаюсь в последнее время оцифровкой фото, так что ценность такой находки я знаю. Некоторые виды негативов я вообще впервые вижу — они большого формата и из стекла», — рассказал Евгений Романов.


На большей части фотографий изображён Новосибирск
На большей части фотографий изображён Новосибирск


Евгений Романов отметил, что, несмотря на плохое качество фотографий, они всё равно достаточно ценные
Евгений Романов отметил, что, несмотря на плохое качество фотографий, они всё равно достаточно ценные


Евгений Романов готов отдать негативы и оцифрованные файлы владельцам или их родственникам
Евгений Романов готов отдать негативы и оцифрованные файлы владельцам или их родственникам


Романов добавил, что готов отдать негативы и оцифрованные файлы владельцам, если те найдутся. «Часть снимков, та, на которой молодой человек и две девушки, точно сделаны в Новосибирске — они даже лежали отдельно», — сказал томич.


В 2016 году в Новосибирске разыскивали неизвестные фотографии здания Дворца бракосочетания, которые были сняты до его открытия в 1966 году, — они были нужны для выставки про историю двух исторических зданий.

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