В Новосибирске ищут хозяев старых негативов — их нашли в снесённом доме под Томском
На большинстве негативов — снимки, сделанные в Новосибирске
Томич нашёл в снесённом частном доме более 100 негативов 1950-х годов — их владельцы неизвестны, но на многих фотографиях запечатлён Новосибирск. Теперь Евгений Романов ищет хозяев снимков.
Об этом Евгений Романов написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Корреспонденту НГС Евгений Романов уточнил, что обнаружил плёнки во время разбора частного дома, в котором жили родители его девушки.
«Дом был в 61-м году музыкальной школой села Богашёво. После этого поднимаем документы. В домовой книге не указано, её начали вести только с 71-го года. Обратились в администрацию, попробуем узнать», — объяснил Евгений Романов.
Он предположил, что авторы снимков или их родственники могут быть в Новосибирске — на большей части фотографий запечатлена архитектура города, в том числе известные здания.
«Я занимаюсь в последнее время оцифровкой фото, так что ценность такой находки я знаю. Некоторые виды негативов я вообще впервые вижу — они большого формата и из стекла», — рассказал Евгений Романов.
Романов добавил, что готов отдать негативы и оцифрованные файлы владельцам, если те найдутся. «Часть снимков, та, на которой молодой человек и две девушки, точно сделаны в Новосибирске — они даже лежали отдельно», — сказал томич.
В 2016 году в Новосибирске разыскивали неизвестные фотографии здания Дворца бракосочетания, которые были сняты до его открытия в 1966 году, — они были нужны для выставки про историю двух исторических зданий.
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Дмитрий Здорников
Фото предоставлены Евгением Романовым