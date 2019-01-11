Энергетики заказали ремонт автопарка для ТЭЦ-4: среди машин есть два «Лэнд Крузера»
За 1,5 миллиона обслуживание получат два внедорожника и ещё три машины
«Сибирская генерирующая компания» заказала ремонт пяти дорогих автомобилей — их будут обслуживать весь год за полтора миллиона рублей.
Запрос предложений на оказание этих услуг опубликовали на портале госзакупок. Согласно документам, СГК ищет организацию, которая в течение 2019 года будет обслуживать пять автомобилей для новосибирской ТЭЦ-4. Среди них — две Toyota Corolla, Toyota Camry, а также Toyota Land Cruiser 100 и Land Cruiser 200. Стоимость последнего внедорожника базовой комплектации на официальном сайте производителя начинается примерно от 4 миллионов рублей.
В СГК корреспонденту НГС коротко пояснили, что деньги на обслуживание этих автомобилей в тарифы для новосибирцев не включены.
«Автомобили, обслуживание которых указано в закупке, принадлежат "Сибирской генерирующей компании". <...> Расходы на содержание автотранспорта осуществляются за счёт прибыли от прочей коммерческой деятельности компании», — объяснили в управлении по внешним коммуникациям новосибирского филиала компании в ответ на запрос НГС. На вопросы о том, кто из сотрудников пользуется этими автомобилями, в СГК не ответили.
В декабре представители СГК заявили, что будут судиться с департаментом по тарифам Новосибирской области из-за недостаточного повышения тарифов на отопление. В энергокомпании подсчитали, что новых тарифов не хватит для ремонта городских теплосетей.
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Кирилл Шматков
Фото Стаса Соколова