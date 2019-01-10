Жителей дома на Затулинке разбудил плач ребёнка в запертой квартире: спасатели вскрыли дверь

Мальчика отдали полиции, а его мать до сих пор не нашлась

О плачущем ребёнке оперативным службам сообщили соседи
О плачущем ребёнке оперативным службам сообщили соседи


В ночь на четверг, 10 января, спасатели Муниципальная аварийно-спасательной службы Новосибирска вскрыли дверь в квартиру в доме на Затулинке — соседи были обеспокоены тем, что в квартире плакал мальчик.


Около 1:00 жители дома на улице Виктора Уса услышали плач ребёнка — они позвонили в диспетчерскую службу 112, сообщили в МАСС.


«Выехали сотрудники полиции по указанному адресу. Факт подтвердился: действительно там ребёнок плакал. На звонок в дверь никто дверь не открыл. Поэтому было принято решение сотрудниками полиции вызвать спасателей», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО


Спасатели обеспечили доступ в квартиру, там был ребёнок 2–3 лет. Взрослых в квартире не оказалось. 


«Прибывшая бригада врачей скорой медицинской помощи осмотрела ребёнка, в медицинской помощи девочка не нуждалась, просто была напугана. Девочка была передана сотрудникам полиции, а дверь в квартиру закрыта. Через несколько часов спасатели повторно обеспечили доступ в эту квартиру. Сотрудники полиции обнаружили договор аренды на имя матери ребёнка. Сами родители к этому времени так и не появились», — сообщили в МАСС.


В пресс-службе ГУ МВД по НСО пояснили, что сейчас девочка находится в детской больнице, а квартира опечатана. Личность матери ребёнка уже установили, но она пока не найдена. По данным ведомства, у женщины прописка не в Новосибирске — она стоит на учёте в отделении по делам несовершеннолетних как неблагополучный родитель, и её уже привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. Информация об этом передана в органы опеки.


«Мы выражаем благодарность жителям этого дома, которые не остались равнодушными и своевременно сообщили в полиции, чем возможно предотвратили более негативные последствия», — отметили в МВД.


В ноябре спасатели вскрыли дверь в квартиру на Выборной, где также нашли заплаканного мальчика.

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